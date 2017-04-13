Москва, 13 апреля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий возможности для получения политического убежища в РФ, внес в Госдуму депутат Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

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Инициатива дополняет федеральный закон «О беженцах» новым разделом «Предоставление политического убежища», состоящим из трех статей, которые повторяют буквально нормы Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища, за исключением позиций о странах, с которыми Россия имеет безвизовый режим, и «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».

События последних лет (в первую очередь — происходящие на Украине) показали, что названные ограничения не отвечают реалиям настоящего времени, отмечает Затулин. «Наличие безвизового режима с Россией не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований. Очевидно, что является невыполнимым и требование к МИД РФ, содержащееся в названном Положении, ежегодно представлять список стран «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека», в которых, как подразумевается в Положении, исключаются преследования по политическим мотивам», — отмечает депутат.