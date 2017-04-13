Дамаск, 13 апреля, 2017, 19:57 — ИА Регнум.



Mil.ru Пуск крылатой ракеты

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Российская Федерация не могла предупредить Сирию о ракетном ударе США по авиабазе «Шайрат». Об этом Асад заявил в интервью AFP, опубликованном агентством SANA сегодня, 13 апреля.

Асад заявил, что Россия не могла предупредить Сирию о ракетном ударе США, поскольку сама узнала о нём за несколько минут или даже после.

«Они не предупредили нас, потому что у них не было на это времени, так как американцы позвонили им, возможно, за несколько минут до удара, или, как говорят некоторые, после удара», — сказал президент Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад назвал ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат» попыткой Вашингтона поднять боевой дух террористов. По мнению Асада, эта попытка потерпела неудачу.

Напомним, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективное расследование, а достаточно лишь сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.