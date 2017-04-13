Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Взрыв неустановленного устройства произошел около 19:00 на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Это произошло рядом с библиотекой им. Чернышевского на проспекте Кима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Был взрыв, подростку оторвало руки. Перегородили вход в библиотеку. Гайцы (сотрудники ГИБДД, — прим.) говорят отойти подальше», — сообщили горожане в популярной группе соцсети.

«Ехали мимо, были в 50 метрах, когда прозвучал взрыв. я сидела в машине, а мой молодой человек оказывал помощь. Страшно… Левая кисть оторвана, правая кисть наполовину. Паренёк молодой лет 17−18. Лицо тоже задело, многочисленные раны», — пишет пользователь под ником Kate Disaster.

Как сообщает издание «Фонтанка», взрывное устройство сработало в руках подростка 14−15 лет. По предварительным данным, у пострадавшего — травматическая ампутация кисти, мальчика отправили в детскую больницу.

Как рассказали очевидцы, молодой человек что-то поднял с земли, после чего произошел взрыв.

«Я в этом доме живу, хлопок был громкий, дочка подумала что салют, побежала к окну», — рассказала в соцсети петербурженка.

«Петербуржцы, проведите ещё раз беседу со своими детьми. НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ПОДНИМАТЬ!» — призывает другой горожанин.

Напомним, на минувшей неделе в Ростове-на-Дону в руках у мужчины сработало взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Пострадавший получил тяжелые повреждения и травмы. Как считает следствие, фонарик-бомбу изготовил личный недоброжелатель пострадавшего мужчины. Предполагаемый преступник арестован.