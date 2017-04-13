Вена, 13 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. В Австрии из припаркованного автомобиля похитили 12 золотых слитков, 13 апреля сообщает Associated Press.

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Женщина оставила машину без присмотра в небольшом австрийском городе. Кража произошла днем на главной площади Бад-Радкерсбурга.

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Слитки находились в пакете, спрятанном под водительским сиденьем. Размер ущерба составляет около $124 тыс. 52-женщина привезла золото для оформления сделки с недвижимостью.

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Автомобиль находился без присмотра всего 10 минут. В салоне автомобиля остался только пакет из-под золота. Три килограмма слитков пропали.