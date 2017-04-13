Москва, 13 апреля, 2017, 19:49 — ИА Регнум.



Юлия Крижанская ИА REGNUM Стена Кремля и соборы Кремля с Софийской набережной

Россия готова взаимодействовать как с руководством КНДР, так и с другими сторонами для урегулирования обострившейся ситуации, заявил журналистам директор первого Азиатского департамента МИД РФ Андрей Кулик.

По словам Андрея Кулика, Россия может самым тесным образом взаимодействовать и с КНДР, и с другими вовлечёнными в обострение ситуации сторонами для урегулирования существующих проблем.

Россия глубоко заинтересована в надежном обеспечении безопасности всех стран региона, подчеркнул Андрей Кулик.

Напомним, ранее полномочный министр посольства КНДР в России Зин Зен Хев сделал заявление о том, что Пхеньян располагает данными о планах Вашингтона по нанесению превентивного удара по ядерным объектам Северной Кореи.

Как ранее сообщало, 9 апреля 2017 года США неожиданно направили ударную корабельную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» к берегам Южной Кореи.

Данное решение администрация США объяснила подготовкой КНДР к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

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