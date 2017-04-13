Москва, 13 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед выборами внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород. Агитация ЛДПР

Парламентарии предлагают разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что, по мнению депутатов, повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы.

Нормами действующего законодательства предусмотрен «день тишины», то есть предшествующий дню выборов период, в течение которого запрещается призывать к голосованию, выражать предпочтения какому-либо кандидату или избирательному объединению, описывать возможные последствия в случае избрания определенного кандидата и так далее. Таким образом, предусматриваются определенные ограничения на проведение некоторых видов агитационных мероприятий.

Однако, отмечают авторы, как показывает практика, вышеназванные ограничения, обозначенные в действующем избирательном законодательстве, лишены своего главного смысла и цели — предоставить избирателям свободное время для оценки достоинств и недостатков о партиях и кандидатах с целью принятия взвешенного решения о голосовании, а не под воздействием сиюминутных эмоций, вызываемых агитационными мероприятиями.

В частности, согласно пункту 4 статьи 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ранее изготовленные и размещенные на специальных местах (рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах) агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие агитационные материалы) сохраняются в «день тишины» и в день голосования на прежних местах. «То есть, по сути, агитационные материалы, размещаемые участниками избирательной кампании, продолжают воздействовать на общественное мнение в рамках закона», — считают они.