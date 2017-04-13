Госдуме предложили отменить «день тишины»
Москва, 13 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед выборами внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.
Парламентарии предлагают разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что, по мнению депутатов, повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы.
Нормами действующего законодательства предусмотрен «день тишины», то есть предшествующий дню выборов период, в течение которого запрещается призывать к голосованию, выражать предпочтения какому-либо кандидату или избирательному объединению, описывать возможные последствия в случае избрания определенного кандидата и так далее. Таким образом, предусматриваются определенные ограничения на проведение некоторых видов агитационных мероприятий.
Однако, отмечают авторы, как показывает практика, вышеназванные ограничения, обозначенные в действующем избирательном законодательстве, лишены своего главного смысла и цели — предоставить избирателям свободное время для оценки достоинств и недостатков о партиях и кандидатах с целью принятия взвешенного решения о голосовании, а не под воздействием сиюминутных эмоций, вызываемых агитационными мероприятиями.
В частности, согласно пункту 4 статьи 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ранее изготовленные и размещенные на специальных местах (рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах) агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие агитационные материалы) сохраняются в «день тишины» и в день голосования на прежних местах. «То есть, по сути, агитационные материалы, размещаемые участниками избирательной кампании, продолжают воздействовать на общественное мнение в рамках закона», — считают они.