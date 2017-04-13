Москва, 13 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях для губернаторов регионов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, за нарушение условий их использования внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. Так, предполагается, что штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

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Допущение высшим должностным лицом субъекта РФ, получающим дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, невыполнения обязательств субъекта РФ, возникающих из соглашений, заключенных в связи с предоставлением дотации, согласно поправкам в КоАП, повлечет наложение административного штрафа также в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что дотации являются источником дохода в большинстве субъектов РФ. В 2016 году лишь 15 регионов смогли самостоятельно, без участия федерального бюджета, обеспечить свои расходные обязательства. Согласно отчету Счетной палаты Российской Федерации по итогам проверки за 2015 год восемь регионов (Алтай, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Тува, Камчатский край, а также Крым и Севастополь) являются высоко дотационными. В доходах этих регионах дотации из федерального бюджета превышали 40% (в течение двух из трех последних лет). В целом же в 2013—2015 годах доходы бюджетов высокодотационных регионов в среднем на 77,6% были сформированы за счет безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий и субвенций), что свидетельствует об их сохраняющейся высокой зависимости от финансовой помощи из федерального бюджета.

С 2014 года в России были установлены новые бюджетные ограничения для регионов в качестве условий предоставления им финансовой помощи из федерального бюджета. Начиная с 2015 года эти ограничения также стали зависеть от доли дотаций в собственных доходах того или иного субъекта РФ.

Дополнительным ограничением для этих регионов по закону является выполнение соглашения с Минфином России о специальных мерах по повышению эффективности бюджетных расходов и повышению налоговых поступлений. «Однако на деле это не срабатывает, имеет место несоблюдение субъектами Российской Федерации условий заключаемых соглашений о предоставлении дотаций», — обеспокоены парламентарии.