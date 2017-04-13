Йошкар-Ола, 13 апреля, 2017, 19:36 — ИА Регнум.



Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Отрицание вины

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве, полностью отрицает свою вину. «Маркелов категорически не признает вину в получении взятки и отвергает все обвинения», — цитирует ТАСС Игоря Трунова, адвоката другого фигуранта уголовного дела. По словам юриста, в настоящее время Маркелов находится в Марий Эл, ночью будет доставлен в Москву. Также отмечается, что следствие намерено обратиться с ходатайством в Басманный суд Москвы об избрании в отношении экс-главы региона меры пресечения.

Напомним, В Марий Эл 10 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов.

По версии следствия, в 2015 году замминистра трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке. 13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Маркелова и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталию Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша взятку в 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию, он попросил направить его на другой участок работы. Впервые на пост главы республики Маркелов был избран в 2001 году. После отставки экс-главы, эксперты не исключали, что Маркелов планирует занять пост в Совете Федерации РФ.

Президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.