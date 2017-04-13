Киев, 13 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум.



Минобороны России Стрельба из реактивного огнемета«Шмель»

В Донбассе продолжаются краткосрочные обстрелы с применением тяжелой артиллерии, минометов калибров 82 и 120 мм, танков, БТР, БМП и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 13 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня. «Территорию республики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями тяжелой артиллерии, танков, минометов, а также БМП, БТР-ов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелую артиллерию противник применил по Спартаку, танки — по населенному пункту Ленинское. Также 491 мина была выпущена украинскими силовиками по территории республики, 119 мин пришлось на Авдеевскую промзону, 69 — досталось Петровскому району Донецка, где повреждения получили три жилых дома по ул. Белоозерская, 13 и Шевченко, 21 и 24. А также одна из тринадцати мин, выпущенных ВСУ по Зайцево, в результате прямого попадания, разрушила жилой дом по адресу ул. Брусилова, 14», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в результате боевых действий погибли двое бойцов ДНР, один — получил ранения. «Увеличение за последние дни числа обстрелов со стороны ВСУ связано с прибытием в зону АТО комиссии из Киева. При сдерживании натиска врага погибло два военнослужащих армии ДНР и еще один получил ранение», — уточнил Басурин.

При этом пресс-служба Минобороны ДНР информирует, что 13 апреля, в 15:45 в Коминтерново в результате боев с ВСУ был разрушен один дом по улице Кирова, 1. Второй по улице Кирова, 3 получил сильные повреждения. Также осколочные ранения получил мужчина 1960 года рождения.

Кроме того, 13 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 64 боеприпаса, в результате трех нарушений режима тишины. «Всего по территории республики было выпущено 64 гранаты и снаряда», — сказал Марочко.

По его словам, сегодня украинские войска дважды нарушили достигнутые накануне в ходе встречи участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договоренности о полном прекращении огня в регионе с 10.00 13 апреля. «С 10.00 по 17.00 13 апреля ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. В 15.07 с направления села Катериновка из БМП-2 был открыт огонь по селу Калиново-Борщеватое. В 17.00 из 120-мм минометов с направления села Крымское был обстрелян поселок Фрунзе», — уточнил Марочко.

Он заверил, что Народная милиция ЛНР готова выполнить обязательства и отвести силы и средства на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской 14−16 апреля. «Народная милиция ЛНР, в отличие от наших оппонентов, всегда готова выполнить соглашения, которые подписываются. Если поступит такой приказ, Народная милиция выполнит свои обязательства», — сказал Марочко.

По его словам, вчера солдат ВСУ получил ранение в результате конфликта, возникшего на складе ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) в районе Артемовска (Донецкая область под контролем ВСУ). «Нам стало известно об инциденте на складе ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Артемовск в зоне ответственности вновь прибывшей в зону «АТО» 53-й бригады. Военнослужащие этой бригады поехали пополнять расстрелянный боекомплект без документов на получение. Руководство склада выдавать боеприпасы без документов отказалось. На данной почве возник конфликт, в результате которого один из военнослужащих бригады получил пулевое ранение в ногу», — добавил Марочко.

Он проинформировал, что вчера украинские радикалы, организовавшие блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом, подорвали железнодорожное полотно в подконтрольном Киеву Попаснянском районе Луганской области. Так называемая Луганская областная военно-гражданская администрация (ЛОВГА) сообщила о том, что 12 апреля на перегоне между станциями Шипиловка и Сентяновка на 48-м километре в результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно. При этом, как отметил Марочко, «даже если брать во внимание так называемую ежедневную сводку штаба АТО, в ней нет никакой информации об обстрелах данной территории со стороны ЛНР. В сегодняшнем заявлении ЛОВГА о взрыве, произошедшем 12 апреля, указана территория Луганской области, не указанная в утренней сводке штаба АТО. Поэтому данный взрыв — это не что иное, как очередная акция радикалов, организовавших блокаду Донбасса», — пояснил Марочко.

Также сегодня на военном полигоне ВС ЛНР провели учения огнеметчики. Командир огнеметной роты отдельного отряда Народной милиции ЛНР Каримов пояснил, что в ходе занятий недавно поступившие на службу военнослужащие на практике продемонстрировали навыки и умения, отработанные в ходе теоретических занятий.

«Сегодня прошли занятия по подготовке внештатных огнеметчиков для мотострелковых батальонов», — рассказал он. После проверки знания военнослужащими мер безопасности и сдачи нормативов по обращению с оружием были проведены стрельбы из российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

В свою очередь, начальник отдела комплектации и призыва Луганского областного военного комиссариата Алексей Сироштан проинформировал об отправке призывников Луганщины в учебный центр «Десна» Черниговской области. «У нас проходит отправка (срочников — прим. ИА REGNUM ) в ряды ВСУ. Сегодня у нас отбытие в учебный центр «Десна». Поэтому сейчас проходит контрольный осмотр, ведут беседы представители воинских частей. Согласно указу президента отбираются люди в ВСУ от 20 до 27 лет. Если они настоящие мужчины, то должны выполнить свой конституционный долг. Если есть проблемы со здоровьем или законом, мы этих людей убираем, отсеиваем. Они остаются здесь, как непригодные к комплектации ВСУ. Отправляем лучших из лучших. Хочу отметить, что согласно указу президента призывники не идут в зону «АТО». Они сначала получают воинскую специальность», — сказал Сироштан.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года Луганский областной военный комиссариат полностью выполнил план набора призывников в ряды ВСУ.

При этом 13 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник заявил, что в Донбассе за прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения. «Все потери ВСУ понесли во время обстрелов украинских позиций в районе Авдеевки», — уточнил Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР были активными во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, в Зайцево, вблизи донецкого аэропорта и в Авдеевке с её окрестностями. Обстрелы шли практически круглосуточно. Так, по позиции ВСУ на «Шахте Бутовка» выпущено более 20 мин. «Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 18 обстрелов…, из которых три минометных зафиксированы в районе Авдеевки», — подчеркнул Мотузяник.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении большинство случаев нарушения перемирия со стороны ДНР приходится на участок фронта Павлополь — Широкино. Здесь противник продолжает активно применять бронетехнику, пулеметы, гранатометы и минометы. Полковник отметил, что в Гнутово и Водяном ВС ДНР выпустили около 30 мин. «В Марьинке днем открывали огонь из легкого вооружения, а вечером провели два краткосрочных минометных обстрела. Возле Докучаевска было спокойно в течение всех суток», — рассказал Мотузяник.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении основная боевая активность ВС ЛНР наблюдалась в Попаснянском районе. Там противник семь раз открывал огонь в направлении украинских позиций. При этом украинские войска в Новоалександровке попали под минометный огонь, а в Крымском — под огонь БМП.

Напомним, ранее ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести силы и средства в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны Вооруженных сил Украины. Участники Контактной группы по итогам встречи в Минске 29 марта приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля. На встрече в Минске 12 апреля участники Контактной группы подтвердили свою приверженность договоренностям, заявив о полном прекращении огня с 10.00 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня пресс-служба штаба АТО проинформировала, что на Донетчине погибли двое солдат ВСУ. «По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются. На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции. Виновные, по результатам расследований должностные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.