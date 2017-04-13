Тирасполь, 13 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), руководящей миротворческой операцией в Зоне безопасности (ЗБ) молдавско-приднестровского конфликта, потребовала ввода в ЗБ «международных наблюдателей» для мониторинга ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на очередном заседании ОКК представители Кишинева обвинили приднестровскую делегацию в уклонении от исполнения ранее достигнутых договоренностей.

Topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

«Мы сегодня наблюдаем процессы лоббирования определённых тенденций, которые были отражены молдавской стороной в виде заявлений о том, что вроде как приднестровская сторона уклоняется от исполнения 828 протокола в части мониторинга Зоны безопасности в случае осложнения ситуации, — заявил сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков. — В заявлении молдавской стороны раскрывается вся суть вопроса — в нём говорится о том, что мониторинг должны проводить международные наблюдатели, т. е. не ОКК и миротворцы, а какие-то международные наблюдатели».

«Миротворческая операция справляется со своими функциями и какие-то тенденциозные вопросы, связанные с направлением в Зону безопасности каких-то других категорий, сегодня неуместны. За 25 лет миротворческая операция не дала никаких посылов к тому, чтобы усомниться в эффективности данной миротворческой операции», — добавил глава приднестровской делегации.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.