В США крупнейший производитель свинины будет выращивать человеческие органы
Вашингтон, 13 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум.
Крупнейший в мире производитель свинины компания Smithfield Foods планирует начать бизнес по выращиванию человеческих органов и кожи, 13 апреля сообщает Associated Press.
Новое подразделение Smithfield Foods получит название Smithfield Bioscience. Оно примет участие в исследованиях по разработке методов пересадки кожи раненным солдатам.
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Smithfield Bioscience получит частичное финансирование от министерства обороны США.
Smithfield Foods будет сотрудничать с Гарвардским и Колумбийским университетами в области исследований иммунологических методов лечения.
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Напомним, компания расположена в штате Вирджиния. В 2013 году подразделение китайской мясоперерабатывающей компании WH Group приобрело Smithfield Foods.