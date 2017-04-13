Вашингтон, 13 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум.



John Edwards Сотрудники компании Smithfield Foods

Крупнейший в мире производитель свинины компания Smithfield Foods планирует начать бизнес по выращиванию человеческих органов и кожи, 13 апреля сообщает Associated Press.

Новое подразделение Smithfield Foods получит название Smithfield Bioscience. Оно примет участие в исследованиях по разработке методов пересадки кожи раненным солдатам.

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Smithfield Bioscience получит частичное финансирование от министерства обороны США.

Smithfield Foods будет сотрудничать с Гарвардским и Колумбийским университетами в области исследований иммунологических методов лечения.

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Напомним, компания расположена в штате Вирджиния. В 2013 году подразделение китайской мясоперерабатывающей компании WH Group приобрело Smithfield Foods.