Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Процедуру поиска доноров костного мозга в международных базах предлагают сделать бесплатной в России. Соответствующее обращение вице-премьеру Ольге Голодец направил руководитель фракции «Единой России» в петербургском Законодательном собрании Александр Тетердинко.

Хирург

Единоросс считает необходимым включить процедуру поиска доноров костного мозга в международных базах в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Как отмечает Тетердинко, жители Петербурга и общественные организации обращаются к депутатам и просят финансировать этот поиск из бюджета для детей, нуждающихся в трансплантации костного мозга.

При отсутствии совместимых родственных доноров пациентам требуется поиск неродственного донора, которые зачастую отсутствуют в российском реестре. В таком случае приходится вести поиск донора в международных базах данных, отмечает Тетердинко, но эта процедура очень дорогая, пациентам приходится оплачивать её самостоятельно.

«Прошу вас рассмотреть возможность включения (такой) процедуры поиска и активации донора костного мозга в комплекс мероприятий по трансплантации костного мозга или внесения данной процедуры в качестве отдельного вида высокотехнологической медицинской помощи, обеспечение которого осуществляется за счет бюджетного финансирования, в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год, утверждаемую постановлением правительства РФ», — говорится в обращении петербургского депутата от «Единой России».