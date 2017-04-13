Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. План по валовому региональному продукту по итогам 2016 года в Сахалинской области выполнен на 106%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом губернатор Олег Кожемяко доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи, которая прошла 13 апреля 2017 года.

Герб Сахалинской области

По словам губернатора, основными динамично развивающимися отраслями по итогам года стали угольная отрасль (134%), нефтегазовая отрасль (107%) и сельское хозяйство (111%).

«В полном объёме также выполняются Ваши майские указы, по некоторым показателям мы опережаем: у нас заработная плата учителей — в пределах 60 тысяч, воспитателей — в пределах 50 тысяч, средний медперсонал тоже в пределах 50 тысяч, и врачи — 90 тысяч», — отметил Клжемяко.

Он также остановился на программе по переселению из ветхого и аварийного жилья: «Сейчас нужно переходить от количества к качеству, потому что вопросы здравоохранения остаются, и по заболеваниям органов кровообращения, и по онкологии, поэтому сейчас будем уже работать так, чтобы снимать эту проблематику. Для этого всё имеется у нас. Принимаем сейчас также большие меры поддержки по другим категориям социально нуждающихся — это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, люди старшего поколения. Это даёт свои результаты. У нас нулевая ипотека для многодетных семей. Плюс ко всему мы семьям с пятью детьми выделяем бесплатное жильё, оказываем иные меры поддержки при приобретении жилья, до двух миллионов работникам бюджетной сферы. Это даёт свои определённые положительные результаты. У нас уменьшился миграционный отток. Если брать за последние годы, с трёх тысяч в 2014 году за 2015-й, 2016-й, 2017-й до 500 человек».

По словам губернатора, в регионе растёт показатель по демографии: «Сейчас 14,3, это хороший показатель. И растёт количество многодетных семей, на 750 в год у нас прибавилось многодетных семей. Это 2,5 тысячи ребят. Эту задачу решаем комплексно, это даёт хорошие результаты. Конечно, нужно удерживать и дальше развивать. Помимо всего мы решаем проблему, в этом году заканчиваем программу переселения из ветхого и аварийного жилья тех людей, кто стоял в очереди до 2012 года, и согласно вашему поручению начинаем уже программу на 2017−2022 годы по переселению и иных граждан, кто не вставал на очередь до 2012 года».

Отвечая на вопрос президента о том, сколько жилья было построено по прграмме расселения, Кожемяко заявил: «Построили 220 тысяч по этой программе, сейчас последнее досдаём. Планируем за пять лет построить ещё 470 тысяч, потому что потребность такая есть, потребность большая. В целом жилищное строительство дало нам показатели где-то на 110 процентов. Мы сдали 340 тысяч квадратных метров жилья, из них 110 — социального».

«Разработали, работает сейчас программа арендного жилья. В прошлом году мы 400 квартир построили, в этом году — 500. За пять лет мы планируем построить 4500 квартир, в том числе на Курилах. Потребность есть, это работники бюджетной сферы, где аренду (у нас аренда в два раза меньше, чем в коммерческом найме) берут на себя организации. Это военные, пограничники, силовые структуры. Востребованность арендного жилья достаточно большая. Поэтому мы эту программу достаточно хорошо сейчас внедряем, — заявил глава региона. — Помимо этого ипотечная программа у нас очень хорошо работает. Это даёт возможность населению уже видеть перспективы, закрепляться на долгосрочный период. Вместе с тем мы учитываем и рост демографии. Сейчас рассматриваем, помимо Вашего поручения по продолжению этой программы, строительство новых школ. Мы за пять лет планируем построить десять новых школ, две уже начали, в год по две школы. Это около 5 тыс. учебных мест, что даст нам возможность уйти от второй смены.

«Это когда будет, Олег Николаевич?», — поинтересовался Путин.

» Это с 2017 до 2022 года, 10 новых школ. Причём крупные, хорошие объекты. Очень много ветхих зданий в системе здравоохранения, поэтому сейчас берём на себя обязательство сделать новую областную детскую больницу, станцию скорой помощи и поликлинические звенья», — собщил губернатор.

По его словам, за 2016 год в регионе построено 10 фельдшерско-аккушерских пунктов: «Строим ФАПы сразу же с предоставлением фельдшерам встроенного жилья. Амбулаторию, поликлинику и лечебный корпус в Александровске-Сахалинском сдали. Эти программы у нас работают и, безусловно, дают свои результаты».

Также в ходе встречи Путин и Кожемяко обсудили вопросы газификации региона.

«Мы с «Газпромом» работаем, он разработал свою программу на условиях софинансирования, мы строим межпоселковые сети, котельные, ГРС. Хотелось бы попросить Вас, чтобы дали поручение по ускорению программы газификации, вводу тех объектов, которые сегодня уже построены «Газпромом» — это котельные, ГРС. Мы это с ними примерно согласовали на последнем совещании, и это даст нам возможность ввода всех этих объектов в 2018 году, частично в 2017—2018 годах, и охватить газификацией населения не 13;%, как у нас есть, а поднять в 2−3 раза выше, дойти до 30−35%».