Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Более 500 машин и 900 дворников очищают Санкт-Петербург от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в комитете по благоустройству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Техника дорожных предприятий, которая в последние дни работала на весенней уборке города, позволяет оперативно менять навесное оборудование и использовать его при самых разных погодных условиях», — пояснили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Петербурге и сильный снег. Неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, продолжатся и ночью — предприятия планируют вывести на уборку 590 машин, при необходимости их число может быть увеличено. Опасные места — спуски, подъемы, мосты, путепроводы — при угрозе гололедицы обрабатывают слабосолевым раствором.

Заметим, официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля. Но, например, в прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля — в южных районах города тогда выпало до 9 см снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, морозная и местами снежная погода не покинет регион и в ближайшую неделю. На дорогах, преимущественно в ночные и утренние часы, ожидается гололедица. Если в понедельник, 10 апреля, температура воздуха в городе поднялась до +16 градусов, то спустя всего три дня город и область засыпало снегом. Местами может выпасть до 10 см осадков.

Управление МЧС предупредило горожан о сложной обстановке на дорогах. Спасатели просят петербургских водителей держать дистанцию и выбирать безопасную скорость, особенно если на автомобиле уже установлены летние шины.