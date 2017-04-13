Осло, 13 апреля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Правительство Норвегии положительно оценивает перспективы строительства трансграничной железнодорожной линии от Киркенеса (норвежская губерния Финнмарк) до финского города Рованиеми. Об этом сообщает The Independent Barents Observer со ссылкой на Национальный транспортный план королевства на период с 2018 по 2029 годы.

Железная дорога

Если власти Финляндии решат инициировать технико-экономическое обоснование железнодорожного сообщения между Рованиеми и Киркенесом, норвежская сторона готова внести свой вклад в проект, говорится в документе.

Протяжённость железнодорожной линии Рованиеми-Киркенес составит 550 км. Проект оценивается в 3 млрд евро, из них 800 млн будет выделено со стороны Норвегии.

Напомним, строительство железных дорог, в том числе и в Северной Норвегии, входит в число приоритетных направлений Национального транспортного плана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году главный лоббист единой европейской политики в Арктике, бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен обратился к председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с призывом ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между Рованиеми и Киркенесом. В докладной записке Липпонена указывалось, что ЕС следует признать растущую важность Арктики и обеспечить себе доступ к Северному Ледовитому океану.