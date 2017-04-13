Москва, 13 апреля, 2017, 19:01 — ИА Регнум.

«В результате проведенного мониторинга партийному проекту удалось урегулировать и решить проблему с задержкой оплаты труда воспитателям в ряде регионов, в частности, в Крыму, Дагестане, Карелии, а также Псковской, Ивановской и Иркутской областях», — заявила координатор партийного проекта «Детские сады — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам парламентария, снижение и задержки выплат зарплат ранее были зафиксированы в ряде регионов в различных объемах. «Это произошло за счет снижения стимулирующей части, так называемых дополнительных выплат, направленных в регионы на уравнивание заработной платы с показателями, установленными «майскими указами» президента РФ Владимира Путина. Это сложная и нестандартная ситуация, которую нужно было оперативно разрешить. Мы связались с каждым регионом, провели консультации с представителями министерств образований на местах и, в том числе, усилиями местных координаторов партпроекта нам удалось решить данный вопрос. Все долги по заработной плате были погашены», — отметила Лариса Тутова.

«Мы еще раз напомнили регионам о том, что «майские указы» Президента должны строго выполняться. К тому же, выполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы бюджетникам напрямую влияет на условия, в которых находятся воспитанники дошкольных учреждений. Партийный проект «Детские сады — детям» и дальше будет держать на контроле ситуации, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы сотрудникам дошкольных учреждений на местах», — резюмировала Тутова, отметив, что сотрудники детских садов в случае задержек зарплаты или сокращении выплат могут обращаться к координаторам партпроекта в своих регионах.

Напомним, после публикации в СМИ информации о задержках выплаты зарплаты и уменьшении стимулирующих надбавок воспитателям детсадов в ряде регионов Партия в начале марта начала проверку соблюдения трудового законодательства в дошкольных образовательных учреждениях.

Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье — детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов Президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной программы партии «Единая Россия».