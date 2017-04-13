Донецк, 13 апреля, 2017, 18:41 — ИА Регнум.

В апреле 2017 года на прилавки магазинов ДНР поступила первая партия томатов, выращенных в местных теплицах, по цене 112 рублей (52,9 грн.) за килограмм. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил вице-премьер правительства ДНР, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, передает ИА REGNUM.

Помидоры

«На прошлой неделе начали собирать первый урожай томатов, выращенных в теплицах Донецкой Народной Республики. Для обеспечения продовольственной безопасности республики главой ДНР Александром Захарченко была поставлена комплексная задача по осуществлению продовольственной программы. Основная цель этой программы — обеспечить население республики качественным товаром по доступной цене. В данной ситуации государство становится игроком на рынке. То есть цена реализации на томаты будет устанавливаться до конечного потребителя непосредственно самим государством», — сказал Тимофеев.

По его словам, томаты продаются в ограниченных количествах, чтобы избежать фактора спекуляции. «На сегодняшний день цена на томаты составляет 112 рублей за килограмм. Пока рынок не будет насыщен томатами, временно ограничено количество их продажи в одни руки. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день спекулянты пытаются выкупить весь объем томатов и продать их населению по завышенной цене. Задача продовольственной программы — не заработать, а обеспечить население продукцией. Руководство республики будет участвовать в формировании цены и регулировать ее», — добавил Тимофеев.

Он сообщил, что в регионе рассматривается возможность комплексного развития тепличных хозяйств. «Это будут не только томаты, но и огурцы, и перец. Сейчас идут подготовительные работы для раннего открытия грунта», — уточнил Тимофеев.

При этом Тимофеев не рассказал по какой цене тепличные помидоры реализуются в рознице, с учетом затрат на доставку и реализацию. К примеру, на Украине тепличные помидоры в рознице стартуют от 85 грн (164 руб.) за 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года во время посещения тепличного хозяйства в г. Зугрэс глава ДНР Александр Захарченко заявил, что регион сможет экспортировать часть сельскохозяйственной продукции за рубеж. «Я посещаю эти теплицы уже не первый раз. Сегодня мы увидели первый урожай. В программе планируется освоить около 250 га закрытого грунта и 26 тысяч га открытого грунта. Это позволит полностью обеспечить нашу республику овощами собственного производства и реализовать их на экспорт. Полгода назад было объявлено о запуске этой программы. Сейчас мы уже видим результат», — сказал Захарченко.