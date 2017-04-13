Мурманская область, 13 апреля, 2017, 18:30 — ИА Регнум.

Атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» будет передана ВМФ России в 2019 году, сообщает газета «Известия». По информации издания, новая подлодка является носителем глубоководных беспилотников, батискафов и специального научного оборудования.

Mil.ru Атомная подводная лодка

Подводную лодку «Белгород» российский флот сможет использовать не только для выполнения боевых задач на больших глубинах, но и для научной работы, а также для разведки полезных ископаемых на арктическом шельфе России.

Подводный крейсер спецназначения оборудован большим количеством глубоководного, водолазного и специального оборудования, шлюзовыми камерами для перехода в обитаемые батискафы, комплексом геофизического оборудования «Магма».

Подводный носитель глубоководного оборудования будет способен осуществлять подводные работы и исследования в труднодоступных районах мирового океана независимо от ледовой обстановки и метеоусловий.

Атомный подводный носитель специального глубоководного оборудования создан на основе подводного атомного крейсера проекта 949А «Антей». Субмарина была заложена на верфи «Севмаша» еще в 1992 году, однако позднее ее строительство было заморожено.

Позднее готовый на 76% подводный корабль модернизировали под выполнение новых задач, когда российскому флоту понадобился подводный носитель обитаемых и необитаемых глубоководных аппаратов. Работы по строительству АПЛ «Белгород» планируется завершить в течение 2018 года.