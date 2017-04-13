Москва, 13 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

На портале «Erudit.Media», который запустила «Единая Россия», был проведен опрос на тему предварительного голосования. Более 5 тысяч человек уже успели ответить на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.

О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов, они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших. При этом ещё 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость данной процедуры. Не знают, что такое «предварительное голосование», 3,2% участников опроса.

На вопрос «В чем состоит главная ценность предварительного голосования?» большинство ответили, что главное — это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона. 17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них «наказы», с которыми те пойдут во власть. Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает 14,7% участников опроса, 12,2% планируют, благодаря предварительному голосованию, углубить свои знания о деятельности «Единой России».

«Мы проводили этот опрос для того, чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей. Не зря «Единая Россия» призывает все политические партии проводить предварительное голосование и выбирать кандидатов не в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей — кого они хотят видеть во власти. Так, более половины опрошенных считают, что праймериз — это самый эффективный способ избрать во власть лучших. Мы и дальше планируем активно развивать различные форматы онлайн-коммуникации. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы привлечь в дискуссию молодежь, которая является активным пользователем интернета, различных социальных сетей и сервисов», — сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Также больше половины респондентов планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше — 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию. На первое место по важности тем для дебатов люди поставили качество образования (1306 респондентов). В тройку приоритетных тем также вошли вопросы ЖКХ и жилищной политики (1305 голосов) и доступность качественных медицинских услуг (441 голос).

Ранее Евгений Ревенко рассказал, что «Erudit.Media» — это площадка, на которой будут проводиться различные опросы, викторины, тесты и игры. Ревенко подчеркнул, что «портал ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории, региональных традициях».

Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» — пока единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

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