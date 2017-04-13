Москва, 13 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что российский лидер обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии и перспективы развития российско-американских отношений.

«Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии. В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений», — сообщил Песков.

Кроме того, по словам главы кремлевской пресс-службы, участники совещания обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Известно, что в заседании Совбеза приняли участие: глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат Федерального собрания — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие члены высшего руководства страны.