Тбилиси, 13 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» (ЕНД) покинуло состав государственной конституционной комиссии Грузии. Соответствующее заявление от имени партии сделал председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе.

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Он пояснил, что правящая партия использует работу комиссии для достижения собственных политических целей, поэтому ЕНД участвовать в этом процессе не будет.

«Полная узурпация власти, отмена прямых выборов президента, сокращение его полномочий, введение привязанной к интересам правящей команды избирательной системы, ущемление интересов регионов, лишение Кутаиси статуса парламентского города — это те конституционные изменения, которые подтверждают, что конституционная комиссия была создана для отвода глаз. Мы не собираемся в этом участвовать и поэтому покидаем комиссию», — заявил Гоциридзе.

По его словам, члены ЕНД, как и представители комиссии от других партий пытались максимально направить конституционные изменения по пути демократии, но выяснилось, что правящей силой движут прямо противоположные цели.

ЕНД надеется, что международные организации и, в том числе, Венецианская комиссия обратят внимание на эти процессы.

Ранее о намерении некоторых членов комиссии покинуть ее ряды заявил председатель комиссии Ираклий Кобахидзе. Он обвинил президента Грузии Георгия Маргвелашвили в том, что тот проводит с оппозиционными партиями и неправительственными организациями переговоры с призывом выйти из состава комиссии.

Администрация президента эти обвинения категорически опровергла. Сам президент противопоставил работе комиссии инициированную им кампанию «Конституция для всех», в рамках которой проводит встречи с целью обсуждения изменений в действующую Конституцию.