Тбилиси, 13 апреля, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Правительство Грузии продолжает обеспечение беженцев постоянным жильем. Решением, принятым на заседании правительства страны сегодня, 13 апреля, 227 семей беженцев безвозмездно получат в собственность жилые площади.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Всего, начиная с октября 2012 года (после прихода к власти партии «Грузинская мечта»), квартиры получили в собственность 14 162 семей беженцев, и этот процесс будет продолжен в будущем, заявляют в правительстве.

Еще одним направлением работы правительства является содействие возвращению граждан Грузии на родину и их реинтеграции. С этой целью министерство по делам беженцев и расселения с 2015 года осуществляет грантовую программу.

В рамках этой программы в этом году выделено 590 тыс. лари, которые в виде грантов получат 5 победивших в конкурсе неправительственных организаций. Они должны содействовать реинтеграции возвращающихся в страну мигрантов. Всего с 2015 года до настоящего времени на эти цели из бюджета затрачено 1,5 млн лари.