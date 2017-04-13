Чебоксары, 13 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум.

Темпы реализации в Чувашии программы переселения граждан из аварийного жилья жилищного фонда «свидетельствуют о высоких рисках неисполнения её целевых показателей к установленному сроку — 1 сентября 2017 года». Об этом говорится в докладе уполномоченного по защите прав человека в Чувашии по итогам 2016 года, опубликованном на сайте омбудсмена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары: вид из Дома правительства

Напомним, отчёт представил на последней сессии Госсовета Чувашии региональный омбудсмен Юрий Кручинин, который на той же сессии затем досрочно сложил полномочия. Тогда он высказал мнение, в Чувашии «открытость сегодня никому не нужна», и что его доклад по итогам 2016 года является тому доказательством.

Читайте также: Омбудсмен Чувашии опроверг «коррупционную составляющую» своего увольнения

В отчёте, в частности, большое внимание уделено защите прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, в ходе которого «многочисленные нарушения допускались на всех стадиях реализации» программы переселения. Отмечается, что в аппарат омбудсмена поступило много жалоб граждан на действия органов власти при решении вопросов о переселении их из ветхого и аварийного жилья. Есть и коллективные обращения. В частности, поступило коллективное обращение от жителей пяти домов по улице Шоссейная посёлка Кугеси Чебоксарского района по вопросу о признании домов непригодными для проживания.

«Как выяснилось, эти дома представляют собой двухэтажные строения, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии: провалившиеся полы, прогнившие стены и чердачные перекрытия. Дом не газифицирован, поэтому жильцы вынуждены самостоятельно использовать газовые баллоны, что является грубым нарушением пожарной безопасности, особенно при отсутствии нормальной системы вентиляции», — говорится в докладе. В результате по двум домам администрацией Чебоксарского района вынесено заключение о том, что они являются аварийными, жильцам других домов рекомендовано провести независимую экспертизу.

Коллективное обращение поступило из Шумерли от жителей дома по улице Мичурина. Выяснилось, что две трети жильцов (всего там жили 56 семей) переселены в благоустроенные индивидуальные квартиры с балконом и отдельным санитарным узлом. Остальным 12 семьям «предложили не квартиры, а фактически комнаты в «благоустроенной коммуналке» с общим продольным коридором (по сути — это общежитие).

«Каждой семье выделено по комнате без прихожей, без санитарных узлов, без балкона. Осмотр показал, что на этаже на 9 семей (это больше 30 человек) приходится только одна небольшая кухня с одной электрической плитой и одной мойкой. На этаже оборудован всего лишь один совмещенный санузел, в котором установлены одна ванна и один унитаз. Так простые «комнаты общажного типа» стали именоваться благоустроенным жильем», — сообщается в докладе. И отмечается, что в переписке по данному вопросу администрация Шумерли продолжала «упорно называть это общежитие «двухуровневой квартирой», утверждая, что «жилые помещения соответствуют требованиям жилищного законодательства и не нарушают нормы жилищного законодательства».

Резонансный случай произошёл в Чебоксарском районе, где для переселения жильцов одного из домов в посёлке Кугеси был заключен муниципальный контракт на приобретение 18 квартир путем участия в долевом строительстве в селе Ишлеи. До заключения контракта согласие жильцов на переселение в Ишлеи получено не было. По данному факту было заведено уголовное дело в отношении главы администрации района Георгия Егорова.

Читайте также: Дело сити-менеджера в Чувашии: следствие завершено

В Канаше многоквартирный дом № 6 по ул. Механизаторов ещё в 2006 году был признан непригодным для проживания и включен в программу. «Тем не менее в одной из квартир дома проживала семья из шести человек, которой городская администрация необоснованно отказала в переселении. Чиновники муниципалитета мотивировали это отсутствием правоустанавливающих документов на занимаемое жилье. И все же суд обязал администрацию устранить выявленные нарушения», — отмечается в документе.

Приводится и ряд других примеров. В целом Кручинин констатирует, что «многочисленные нарушения» в области правоотношений между органами власти допускаются на всех стадиях реализации программы. В частности, выявлялись нарушения сроков доведения средств Минстроем Чувашии до муниципальных образований. Имели место факты нарушений закона при признании в установленном порядке многоквартирных домов непригодными для проживания (к примеру, в Ибресинском районе), невключения признанных аварийными домов в действующие программы переселения (в частности, в Ядринском районе), несвоевременного выполнения органами местного самоуправления своих обязательств по сносу аварийного жилья (например, в Порецком и Цивильском районах). Нарушались сроки реализации этапов программы в Ибресинском, Марпосадском, Моргаушском и Ядринском районах, городах Алатырь, Шумерля и Чебоксары по причине несвоевременного завершения строительства жилых домов.

В докладе также говорится, что в республике «распространена практика уклонения органов местного самоуправления от принятия решений о дальнейшем использовании признанных аварийными жилых домов». Имелись «серьезные нарекания» по качеству строительства многоквартирных домов для переселения граждан. К примеру, в Ядринском районе в одной из предоставленных квартир по стене жилой комнаты проходит канализационная труба. А в посёлке Ибреси в доме по ул. Кооперативная «было выявлено, что он не был подключен к системе электроснабжения по постоянной схеме, что периодически вызывало перебои с электроснабжением, отсутствовала горячая вода в квартирах, из-за плохой гидроизоляции подвал дома затоплен водой».

Кроме того, при переселении из аварийного жилого фонда порой не учитываются или в недостаточной степени учитываются законные интересы переселяемых граждан. К примеру, «негативная ситуация» сложилась с жильцами двух квартир дома № 6 по пер. Бабушкина в Чебоксарах: «Жильцы выразили несогласие переселяться в предложенные квартиры-студии, мотивируя отказ тем, что предоставляемая площадь меньше ранее занимаемой. Несмотря на это, дом был снесен. В результате граждане оказались как без жилья, так и без части своего имущества, которое пострадало и пропало при сносе».

Есть претензии и к качеству домов, куда переселяют жильцов «аварийки». К примеру, в Канаше в ходе посещения уже заселенного дома по улице 30 лет Победы от жильцов стало известно, что «торцевая стена дома дала трещину, и через нее сквозит холод в квартиры, вентиляция не работает, штукатурка обсыпается, обои отклеились, краска отслоилась». А обращение жильцов к подрядчику о необходимости производства ремонта осталось без удовлетворения.

«Вышеперечисленные факты нарушения жилищных и иных прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья обусловлены, главным образом, субъективными факторами. К их числу, прежде всего, относится то, что при решении таких вопросов властями отдается приоритет не правам конкретного человека (как того требует Конституция РФ), а иным соображениям (реализация так называемых государственных проектов, желание любым способом отчитаться, иметь «красивые» цифры в докладах, интересы бизнеса и т.п.)», — делает вывод Юрий Кручинин.

Напомним, в конце марта 2017 года правительство РФ приняло решение о выделении 12 регионам дополнительных средств на реализацию программы переселения граждан в общем размере 4,6 млрд рублей. Из них 323,1 млн рублей будет направлено в Чувашию.

«Причем выделение данных средств органами исполнительной власти республики было преподнесено общественности как организаторское достижение. Хотя здесь гордиться и нечем, поскольку деньги направляются, надо подчеркнуть, именно тем регионам, которые испытывают дефицит собственных ресурсов для субсидирования программы расселения», — подчёркивается в докладе. И делается вывод: «В нынешних сложных условиях темпы реализации в регионе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда свидетельствуют о высоких рисках неисполнения ее целевых показателей к установленному сроку — 1 сентября 2017 года».

Факты «говорят сами за себя». Со ссылкой на данные Фонда ЖКХ (на 1 марта 2017 года) отмечается, что в ранге регионов Чувашская Республика находилась на 63-м месте (в октябре 2016 года — на 58-м месте), Татария — на 29-м месте, Ульяновская область — на 33-м месте, Мордовия — на 37-м месте. Чувашия отмечена как регион, приближающийся по показателям переселения граждан к зоне риска. По данным докладчика, на счетах муниципальных образований в январе текущего года оставались неосвоенными средства в размере 582,4 млн рублей.

На 1 марта 2017 в рамках программы переселения из «аварийки» в Чувашии завершено расселение жителей из 487 домов (из почти 850 аварийных). В докладе отмечается, что общий процент выполнения мероприятий программы на 1 марта 2017 года (то есть за прошедшие более чем 4 года) не превысил 73,2% (III этап — 96,3%, IV этап — 3,1%). И менее чем за пять оставшихся месяцев «надо выполнить 26,8% мероприятий программы и успеть за это время предоставить жителям 48,51 тыс. кв. метров жилья». При этом по 71 жилому дому ход расселения отстает от установленного графика более чем на 3 месяца, по 189 жилым домам — до 3 месяцев, по 76 домам имеется информация о гражданах, не переселенных в новое жилье в связи с непредвиденными обстоятельствами (судебные споры и т.д.).

При этом в Чувашии есть дома, находящиеся в фактически аварийном состоянии, однако юридически так и не признанные таковыми. В частности, в посёлке Вурнары выявлен микрорайон «СМП», состоящий из нескольких многоквартирных жилых аварийных строений временного типа. «Эти дома ранее принадлежали Горьковской железной дороге, отчего и получили неофициальное название «Поселок СМП» (строительно-монтажный поезд). За последние несколько десятков лет дома переходили с баланса РЖД на баланс муниципалитета, однако в результате документы были утрачены, а их собственник так и не был определен», — говорится в докладе.

«Пока остается неясным, каким образом наши муниципалитеты будут выходить из создавшейся крайне сложной ситуации. И не приведет ли начинающаяся «гонка властей за положительным результатом для сохранения своих постов» к ухудшению потребительских свойств наспех возводимого социального жилья?» — оставляет открытым вопрос Юрий Кручинин.