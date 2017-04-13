Париж, 13 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Франция и Япония планируют провести совместное исследование Фобоса, естественного спутника Марса, заявил глава Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль, 13 апреля сообщает Agence France-Presse.

NASA Фобос

Предполагается, что совместный исследовательский проект начнется в 2024 году. Космический аппарат должен будет доставить образцы грунта Фобоса на Землю.

«Это очень важная миссия, потому что, помимо Луны, впервые на Землю будут доставлены образцы спутника другой планеты», — заявил Ле Галль.

Напомним, 10 апреля Париж и Токио подписали предварительное соглашение, окончательное решение о проведении совместной исследовательской миссии будет принято до конца текущего года.

Фобос является самым крупным из двух спутников Марса, его диаметр составляет 27 километров. Анализ грунта позволит разрешить давний вопрос о его происхождении.

Спутник находится всего в 6 тыс. километров от поверхности Марса, посадка космического аппарата на Фобосе позволит провести дополнительные наблюдения Красной планеты.