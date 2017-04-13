Москва, 13 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Фонд «Сколково», ГК «Росатом», Агентство по технологическому развитию и Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве займутся поиском новых технологий в строительстве. Функцию поиска будет выполнять Центр технического превосходства в сфере индустриального строительства России. Соглашение о сотрудничестве на базе этого центра и «дорожную карту» по проекту Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) Росатома, Фонд «Сколково», АНО «Агентство по технологическому развитию» и Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) подписали 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Новая структура будет создана на базе Центра трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной энергии, который действует в системе ОЦКС Росатома с 2015 года. Свои подписи под документом поставили директор по капитальным вложениям госкорпорации «Росатом», президент НАИКС Геннадий Сахаров, директор ОЦКС Росатома Петр Степаев, вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Олег Дубнов и генеральный директор АНО «Агентство технологического развития» Максим Шерейкин.

Как заявляют участники, цели проекта — достижение глобальный конкурентоспособности строительной отрасли путем объединения имеющихся ресурсов, уникальных компетенций и интеллектуального потенциала ОЦКС, фонда «Сколково», АТР и НАИКС. Центр будет искать прорывные технологии, не имеющие аналогов в России. Они должны обеспечивать сокращение материалоёмкости, сроков и стоимости строительства объектов как промышленного, так и гражданского назначения, а также транспортной инфраструктуры.

Кроме того, центр призван создать реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере индустриального строительства — так называемую базу НДТ.

Как сообщил ИА REGNUM директор по капитальным вложениям госкорпорации «Росатом», президент НАИКС Геннадий Сахаров, Центр трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной энергии работает по модели открытых инноваций и нацелен на поиск лучших мировых технологий на глобальном рынке стройиндустрии, в т. ч. и российских разработок на стадии промышленного применения (это не НИОКР, а готовые инновационные продукты с рынка). Охват поиска максимально широкий: он включает специальные системы поиска по международным базам данным, с международных строительных выставок, например, ИННОПРОМ, специализированных СМИ, сайтов профильных ассоциаций, разработки институтов развития, НИИ, вузов, малых инновационных предприятий, а также предложения партнеров.

«Ключевое требование к предлагаемым разработкам: существенный эффект в части снижения сроков и стоимости строительства, а значит их глобальной конкурентоспособности. Наш партнер — АТР оказывает поддержку в трансфере и локализации такого рода технологий в России», — пояснил Сахаров.

По его словам, обязательными требованиями к каждой предложенной к включению в реестр разработке является референтность, подразумевающая не менее двух успешных промышленных применений и высокая конкурентоспособность как в России, так и за рубежом.

Для поиска и отбора наилучших доступных технологий для включения в реестр инновационных решений создан экспертный совет при ОЦКС Росатома. В его состав входят более 50 высококвалифицированных специалистов из инжиниринговых и подрядных компаний госкорпорации «Росатом» (ФРКП АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Инжиниринговая компания АСЭ», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «Атомэнергопроект», АО «НИИграфит» и др.), ведущих НИИ строительной отрасли (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «НИЦ «Строительство» и др.), вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГСУ, НИЯУ МИФИ, ЮУрГУ и др.), ведущих мировых инновационных компаний (группы DEAL, DUPONT, Kemppi, Hamon Thermal Europe и др.), эксперты государственных институтов развития (фонда «Сколково», АТР, корпорацией МСП и др.)

В состав совета входят также эксперты ведущим российских и международных инжиниринговых компаний, профильных ассоциаций (НАИКС, комитет РСС по инжинирингу и др.).

«Дверь открыта для всех, — отметил директор по капитальным вложениям ГК «Росатом». — Ряд хороших разработок, которые прошли процедуру отбора и включены в базу НДТ, были предложены корпорацией МСП, фондом «Сколково», НИИ и вузами, инновационно-активными предприятий, а также через «Фейсбук».

Он сообщил, что в 2016 году из 158 предложений было предварительно отобрано 60 технологий, а затем на очном заседании совета по 11 критериям по пятибалльной системе — 28.

Очередное заседание экспертного совета запланировано на ноябрь этого года. «С учетом того, что центр вышел на федеральный уровень и у нас выросло число партнеров, мы рассчитываем на значительное увеличение числа разработок, включенных в базу НДТ», — сообщил Геннадий Сахаров.