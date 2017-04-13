Стокгольм, 13 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум.

Компания Saab заключила с Министерством обороны Швеции контракт на разработку и поставку новых противокорабельных ракет, сообщает управление материального обеспечения шведского военного ведомства.

Pibwl Противокорабельная ракета

Новыми ракетами к 2025 году предполагается оснастить корветы класса Visby и перспективные истребители Gripen E, пока еще не принятые на вооружение шведских ВВС.

Компания Saab разработает и обеспечит серийный выпуск как корабельной модификации ракет, уже получившей название Rb 3+ Mk.15, так и авиационной, обозначенной как Rb.15 F-ER.

Сообщается, что общая сумма контракта составляет порядка 3,2 млрд шведских крон ($354 млн).

По словам руководителя программы развития противокорабельной ракетной системы ВМС Швеции Андерса Фредлунда, новые ракетные системы предназначены для защиты шведского побережья. Они будут оснащены улучшенными радарами и системами наведения, а также будут обладать большей дальностью полета.

Ныне применяющаяся в Швеции система противокорабельных ракет RBS.15 принята в эксплуатацию в середине 1980-х годов.