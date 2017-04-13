Донецк, 13 апреля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сегодня, 13 апреля, посетил воинские позиции ДНР и раздал бойцам пасхальные куличи. Об этом информирует пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Dnr-online.ru Пасхальные куличи бойцам армии ДНР

Отмечается, что во время своего визита глава ДНР поздравил военнослужащих с наступающим праздником Воскресения Христова и привез им около 1000 куличей.

«Все военнослужащие ДНР получат пасхальные куличи, которые пекли на Донецком хлебозаводе», — сказал Захарченко.

Глава ДНР принял участие в разгрузке микроавтобуса. Он также подтвердил, что куличи освящены. «Каждый год ездим, каждый год раздаем паски, это уже традиция», — сказал Захарченко.

Видео поездки Захарченко выложено на канале УouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Петр Порошенко совершил поездку в Луганскую область, где посетил расположение 17-й танковой бригады ВСУ. Президент проинформировал об увеличении денежных надбавок для украинских солдат. «Уже с 1 апреля военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновении будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7500 гривен (277 долл.). Те, кто находится на второй линии, получат доплату в 3,5 тыс грн (130 долл.)», — уточнил Порошенко.

Он сообщил, что в Донбассе все танковые подразделения Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность. «Сегодня, согласно минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. И мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (на линию фронта) в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей. Не исключение и 17-ая танковая, которая имеет свою героическою историю, боевое мастерство и уже боевые и славные традиции. Боевой состав вашей бригады получил высокие профессиональные качества, стал мужественнее и стал важным сдерживающим фактором в наступательных планах», — заверил Порошенко.