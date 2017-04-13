Ленинградская область, 13 апреля, 2017, 18:11 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» и администрация Ленинградской области в 2017 году вложат в газификацию региона по 1 млрд рублей по так называемой «зеркальной» программе. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи главы региона Александра Дрозденко с руководством Газпрома и ее дочерних предприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Напомним, неделю назад глава Ленобласти заявлял, что регион подписал с «Газпромом» беспрецедентную программу газификации на 18,5 млрд рублей, однако компания срывает сроки выполнения программы, тогда как областные власти, напротив, работают с опережением.

«Мне очень важно, что структуры «Газпрома» оперативно отреагировали на наше обращение. Удалось достичь компромисса в корректировке реализуемых программ, а также договориться об обязательствах «Газпрома» по обеспечению инфраструктурой ряда крупнейших бизнес-проектов Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко.

В частности, на встрече были подтверждены обязательства по программе газификации Ленобласти и предоставлены гарантии по интенсификации работ и вхождению в утвержденный график газификации населенных пунктов.

Так, планируется ускорить сроки строительства газопровода высокого давления в Приозерском районе и завершить газификацию основных населенных пунктов Ленобласти в течение двух лет, включая газификацию города Приозерска. При проведении газификации за счет средств ПАО «Газпром» сооружаются подводящие и межпоселковые газопроводы, за счет средств регионального бюджета — внутрипоселковые и распределительные газопроводы.

Кроме того, достигнута договоренность о форсировании реконструкции газопровода «Кохтла-ярви — Ленинград», что позволит ввести в эксплуатацию новый завод по производству аммиака компании «Еврохим» (инвестиции в проект завода уже составили более 1 млрд рублей), и обеспечении газоснабжением производственной площадки завода «Криогаз» (инвестиции в проект — 64,5 млрд рублей).

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Представители «Газпрома» также подтвердили обязательства по программе «Газпром — детям». В настоящее время в регионе ведется строительство 20 школьных спортивных площадок и трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) с бассейнами в Луге, Вырице и Бокситогорске. Все три ФОКа планируется сдать в эксплуатацию до конца лета 2017 года. В текущем году также будет начато строительство еще трех новых ФОКов: комплекса с бассейном в Тихвине и двух ледовых катков — в Светогорске и Ивангороде.