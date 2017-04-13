Киев, 13 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала собственную партию. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к руководству новой политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

После выхода Савченко из российской тюрьмы её политическая карьера развивалась стремительно. Ещё находясь в в российской тюрьме, она была включена в избирательный список партии «Батькивщина», где верховодит экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Заочно попав в Раду, Савченко была включена в состав украинской делегации в ПАСЕ.

Вернувшись на Родину после помилования российским президентом, Савченко заняла свое место в Раде и стала шокировать украинский политический бомонд резкими и неполиткорректными заявлениями.

Всё это привело к тому, что Савченко сперва убрали из украинской делегации в ПАСЕ, а затем ей и вовсе пришлось покинуть фракцию «Батькивщины».

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения «РУНА». Целью этого движения было провозглашено построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Она заявляла, что организация не будет политической.

Вскоре Савченко объявила, что созданная ею общественная платформа «РУНА» со временем станет политической. Вскоре, однако, «РУНА» заявила, что прекращает сотрудничество с Савченко из-за непреодолимых разногласий.

И вот теперь Савченко решила создать собственную партию, которая получила название «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Сообщается, что учредительный съезд партии Савченко состоялся сегодня в киевском отеле «Козацкий». На съезде Савченко была избрана главой партии.