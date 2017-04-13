Ярославль, 13 апреля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Член фракции «Единой России» в Ярославской областной думе Павел Смирнов вернул лидерство в рейтинге самых состоятельных депутатов. В 2016 году он заработал 30,6 млн рублей, что на 8,1 млн рублей выше его дохода в 2015 году. Сведения о доходах депутатов размещены на сайте думы.

Ярославская областная дума Яроблдума

Согласно информации о доходах и имуществе Смирнова, он имеет в собственности пять земельных участков площадью от 1045 до 2496 квадратных метров, две квартиры площадью 26,5 и 96,5 квадратных метров, гараж, гаражный бокс, машино-место и два нежилых помещения. На него зарегистрированы автомобили LEXUS LS 460 и LEXUS LX 570. Сын Павла Смирнова владеет половиной квартиры площадью 89,8 квадратных метров и машиноместом, а также имеет в пользовании квартиру площадью 48,2 квадратных метра. Павел Смирнов в 2014 и 2015 годах признавался самым состоятельным депутатом Ярославской облдумы.

Лидер прошлогодней декларационной кампании Сергей Якушев (член фракции единороссов, гендиректор ОАО «Ярославский радиозавод») заработал в 2016 году 23,4 млн рублей. Это на 1,9 млн рублей меньше его дохода в 2015 году. С таким заработком он занял второе место среди депутатов. У него в собственности два земельных участка площадью 2400 и 204 квадратных метров, два жилых дома площадью 449,6 и 317,1 квадратных метров, квартира площадью 209 квадратных метров, гараж (доля 2/8). Нежилое помещение депутатской приемной депутат имеет в пользовании. Также он имеет в собственности автомобиль Chevrolet Tahoe. На супругу Сергея Якушева (доход 1,3 млн рублей) оформлены три квартиры площадью 55,2 квадратных метра (1/3 доли), 58 и 47,1 квадратных метра и гараж.

На третьем месте по уровню доходов оказался еще один единоросс, гендиректор ОАО «Ярославский шиноремонтный завод» Александр Кузьмин. Его доход в 2016 году составил 10 млн рублей. У него в собственности три земельных участка площадью 1219, 6076 и 2669 (доля в праве последнего составляет 231/2669), две квартиры площадью 95 квадратных метров (¼ доли) и 124,8 квадратных метров, жилой корпус базы отдыха, нежилое помещение (2/8 доли). Также Кузьмин пользуется помещением депутатской приемной. При этом у него в собственности нет транспортных средств. Супруга депутата заработала заработала 6,5 млн рублей. Она имеет в собственности земельный участок площадью 600 квадратных метров, жилой дом площадью 382,7 квадратных метров, квартиры площадью 147,3 квадратных метров и 95 квадратных метров (¼ доли) и пользуется гаражным боксом. На неа зарегистрирован автомобиль Suzuki S х 4.

Руководитель группы компаний «Спектр», единоросс Яков Якушев, занявший в прошлом году третье место среди коллег по уровню доходов с годовым заработком 11,7 млн рублей, на этот раз не попал в топ-3. В 2016 году он заработал всего 3,8 млн рублей. В его собственности пять земельных участков, два жилых дома, четыре квартиры (одна из них находится в Швейцарии) и два нежилых помещения, а также автомобиль Mercedes-Benz SLK 350. Доход супруги Якова Якушева в 2016 году составил 8,8 млн рублей, она также владеет квартирой в Швейцарии на праве собственности.

Помимо Якова Якушева и его супруги, заграничную недвижимость задекларировали его коллега по фракции Илья Круглов со своей женой. Чета Кругловых имеет в собственности дом в Испании площадью 400 квадратных метров. Отметим, что супруга Круглова оказалась самой состоятельной среди жен депутатов облдумы. В 2016 году она заработала 10,4 млн рублей.

Спикер облдумы Михаил Боровицкий заработал в 2016 году 2,9 млн рублей, его супруга — 430 тысяч.