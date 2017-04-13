Калуга, 13 апреля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 13 апреля принял участие в VII съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Награждение главы Калуги Александра Иванова.

Главной темой съезда стало развитие местного самоуправления через гражданские инициативы и общественный контроль. На сегодняшний день общественный контроль осуществляется по нескольким направлениям: дорожное строительство, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилья, реализация программы «Чистая вода», вопросы эффективного использования бюджетных средств и другие. Представители органов местного самоуправления муниципальных образований региона представили наработки в области взаимодействия с населением и активными гражданами.

Также на съезде депутаты обсудили проблемы содержания дорог, предоставления банковских услуг в сельской местности, кадрового обеспечения и вопросы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В 2017 году депутаты каждого муниципалитета Калужской области должны определить места для предприятий, которые займутся транспортировкой, хранением и утилизацией ТБО.

На съезде прошла церемония награждение победителей конкурса на лучшую организацию работы органов местного самоуправления, а также наиболее активных депутатов. Главе областного центра Александру Ивановувручили диплом за первое место, которое заняла Калуга в номинации «Городской округ» конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления.