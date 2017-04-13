Сочи, Краснодарский край, 13 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Сброс сточных канализационных вод в реку Псахе, протекающей по району Мамайка в Сочи, произошел из-за прорыва стены выгребной ямы, об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела общественных связей ООО «Сочи Водоканал» Константин Бредников.

Александр Мариинский ИА REGNUM Весеннее море не спокойное

«К подобному событию мы не имеем никакого отношения. Этим должны заниматься другие службы, но так как дело приняло общественный резонанс, и в нашу диспетчерскую службу поступали многочисленные звонки, то к месту ЧП была направлена группа сотрудников сочинского водоканала», — уточнил Бредников.

Александр Мариинский ИА REGNUM Водостоки в реку Псахе

По его словам, в результате исследования причин запах в реке, работники обнаружили несанкционированное хранилище канализационных стоков.

«Большая выгребная яма, примерно 20 на 30 метров, расположилась в селе Барановка Хостинского района Сочи в домовладении по улице Армянская, 99. Туда «черные» ассенизаторы свозили отходы с дач, частных владений и сливали в этот котлован. Характерно, что собственнику этого котлована администрация района выносила постановление о прекращении данной деятельности, но должного эффекта на него это не возымело. В конечном итоге, одна из стен ямы обрушилась и канализационные стоки из хранилища попали в ручей, а оттуда уже в реку Псахе», — отметил собеседник агентства.

Александр Мариинский ИА REGNUM Общий вид на пляжи «Мамайки» вечером

Река Псахе протекает по одному из микрорайонов Сочи под названием «Мамайка». В дельте реки расположены несколько городских пляжей; «Русалочка», «Фазатрон», «Ласточка» и «Ставрополье». Также здесь, в море, примерно в одном километре, находится городской канализационный выброс.

Александр Мариинский ИА REGNUM Пляж «Фазатрон» в 350 метрах от р. Псахе

«Во время сезона я советую отдыхающим не купаться в море после 10:30 и 15:00, так как в это время происходит выброс грязных вод в Черное море. Часто после этого, возле берега, можно видеть фекальные массы», — утверждает житель Сочи Рустам Оганесян.

Александр Мариинский ИА REGNUM Река Псахе

Сейчас в районе Адлера очевидцы наблюдают как в море дрейфует пластиковая канализационная труба оторванная, по всей видимости во время шторма, от выносного стока в море.

Напомним, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение вице-губернатору Андрея Алексеенко разобраться с экологической ситуацией в Сочи и, в частности, на реке Псахе. Также краевые власти настоятельно рекомендовали принять участие в решении экологических проблем в городе-курорте, природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору.

«Это уже какой-то беспредел! Ситуация в сфере ЖКХ и до этого у нас была не самой лучшей. Но последние события показали, что она попросту неуправляемая. Впереди курортный сезон, необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание, вплоть до увольнения», — приводит слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.