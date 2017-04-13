Ярославль, 13 апреля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Территориальное управления Росимущества в Ярославской области предложило правительству области взять в собственность причальную стенку Речного вокзала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Речной вокзал в Ярославле

«Предложенный к передаче объект — причальная стенка общей площадью 7818 кв.м. включен в реестр гидротехнических сооружений и предназначен для швартовки водных судов в период речной навигации. Эксплуатацию объекта на основании договора аренды осуществляет ОАО «Ярославский речной порт». Решение вопроса по определению порядка распоряжения и использования причальной стенки будет способствовать развитию речного туризма в областном центре за счет возможного увеличения пассажиропотока», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

В 2016 году данным объектом обеспечен прием 666 туристических судов. В 2017 году запланирован прием 857 туристических судов. Помимо этого причальная стенка используется для швартовки судов внутригородского водного транспорта.

«Мы арендовали три причальные стенки у Росимущества, но не получали от них ни копейки на содержание. Наоборот, сами вкладывали 1,5−2 миллиона рублей в год из собственных средств. Областные власти сейчас хотят взять в свою собственность причал Речного вокзала, считая его более «ликвидным». По идее, правительство области должно заключить с нами договор аренды. Но на каких условиях это будет сделано и будут ли они давать деньги и в каком объеме? Я боюсь, что при нынешнем дефиците бюджета, финансирование из областного бюджета будет крайне малым, если будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный инженер ОАО «Ярославский речной порт» Вячеслав Гозенко.