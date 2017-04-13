Калининград, 13 апреля, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Калининградской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела УФМС Неманского района Ларисы Ставицкой. Чиновница обвиняется в совершении целой серии преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области.

Кадр оперативной съёмки Момент задержания одного из подозреваемых, который управлял джипом с литовскими номерами

Это п. «в» ч.5 ст. 290 («Получение взятки в крупном размере»), ч.3 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), ч.1 ст.292.1 («Незаконная выдача паспорта гражданина РФ»), ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По версии следствия, Ставицкая за взятки выдала иностранцам паспорта граждан Российской Федерации, а также заграничные паспорта. С 2011 по 2014 годы было незаконно оформлены российские паспорта 80 иностранным гражданам. Для этого экс-чиновница вместе со своей помощницей подделывали записи в подомовых книгах о прописке граждан на территории одного из районов области. Следствие установило 136 фактов подлога.

Взятки варьировались в размере от 2,5 до 5 тысяч евро, всего на общую сумму 175 тысяч евро (более 10 млн рублей).

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что полиция и сотрудники ФСБ задержали пятерых подельников бывшей главы отдела УФМС.

Лариса Савицкая была уволена с должности начальник отдела Федеральной миграционной службы Неманского района Калининградской области в 2015 году сразу после начала расследования. По данным следствия, участники предполагаемой ОПГ на протяжении четырёх лет незаконно выдавали российские паспорта иностранным гражданам.

На кадрах видеозаписи видно, как один из задержанных граждан говорит, что кроме российского гражданства, имеет вид на жительство в Литве, а второй проживает как в России, так и в Польше.

Уголовное дело направлено председателю Калининградского областного суда для решения вопроса о подсудности.