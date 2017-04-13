Севастополь, 13 апреля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Севастополе 21−23 апреля пройдет второй этап Национальной парусной Лиги, в котором примут участие 27 яхтенных команд России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Севастопольский морской завод» АО ЦС «Звездочка», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию.

Предоставлено пресс-службой филиала «Севастопольский морской завод» АО ЦС «Звездочка» Яхты

В акватории Севастопольской бухты у Памятника затопленным кораблям на соревнования выйдут сильнейшие яхтсмены России — олимпийские чемпионы разных лет, чемпионы мира и Европы, участники мировых парусных проектов.

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Первый этап Лиги Высшего дивизиона завершился в марте в Сочи. Победу в гонках одержала команда «Повелитель Паруса — Европа» (Екатеринбург).