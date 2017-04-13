Ставрополь, 13 апреля, 2017, 16:40 — ИА Регнум.



Paweł Kuźniar Плохая дорога

Жители Ставропольского края считают «убитыми» 250 км дорожного полотна. На интерактивную «Карту убитых дорог» Общероссийского народного фронта нанесено 264 участка автомобильных трасс, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Половина участков разбитых трасс расположены в регионе Кавказских Минеральных Вод, где находятся знаменитые российские здравницы. Значительная часть неотремонтированных дорог расположена в Ставрополе, Невинномысске, Труновском районе края.

Вместе с тем, эксперты ОНФ констатируют, что Ставрополье — одно из первых принялось чинить дороги, отмеченные на этой карте. Так, на карте появились первые залатанные и полностью отремонтированные дороги.

Так, асфальтовое покрытие полностью заменили в поселениях Кавминвод: поселке Капельница, в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове. В Ставрополе завершается ямочный ремонт по девяти улицам, которые местные автомобилисты отметили на карте.

«Мы хотим призвать жителей края активнее участвовать в голосовании и отмечать дороги, которые требуют ремонта. Интерактивная карта может стать настольной для властей края», — призвал население края эксперт ОНФ Алексей Гридин.

Напомним, проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» стартовал в начале года. Сегодня на карту добавлено свыше 9,5 тыс. дорог России протяженностью около 11 тыс. км.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете 2017 года на ремонт дорог в Ставропольском крае заложено 7,5 млрд рублей. Это самая большая сумма, выделяемая на эти цели за последние годы. При выборе подрядчиков региональные власти хотят отдавать предпочтение местным, с которых проще спросить за качество выполненных работ.

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В текущем году в регионе планируется отремонтировать 300 километров дорог, выполнить ямочный ремонт на более чем 430 тыс. кв. м дорожного покрытия. Также предстоит с прошлого года завершить реконструкцию 45 км семи дорожных объектов, построить подъездные дороги к трем сельским поселениям в Кочубеевском, Нефтекумском и Минераловодском районах.

В нескольких поселениях будет создано искусственное освещение вдоль дорог, обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, искусственные неровности.

Отметим также, что в конце минувшего года в региональное отделение ОНФ поступило много жалоб от населения края о том, что подрядчики при ремонте дорог в зимнее время кладут асфальт прямо в снег и на лед. Проверка выявила 12 таких «зимних» тендеров на сумму свыше 11 млн рублей.

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Активисты ОНФ предложили исключить недобросовестные организации из торгов и увеличить гарантийный срок дорожного покрытия.

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