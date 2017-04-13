* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 13 апреля, 2017, 16:25 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Самолёт ВВС США

Министерство обороны Российской Федерации на данный момент не располагает какими-либо данными об авиаударе так называемой антитеррористической коалиции во главе с США по складу химического оружия боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Такое заявление сделал сегодня, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолётов международной коалиции в районе Дейр эз-Зора», — сказал Конашенков.

При этом он заявил, что на место предполагаемого авиаударар направлены беспилотные летательные аппараты со средствами объективного контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральный штаб Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики заявил, что американская «антитеррористическая коалиция» нанесла авиационный удар по складу с химическим оружием в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который находится под контролем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным сирийских военных, в результате авиаудара коалиции погибли сотни человек, включая мирных жителей.

Представители американской коалиции отвергли свою причастность к данному инциденту.