Саратов, 13 апреля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В Саратове 12 апреля 2017 года примерно в 21:00 в медицинское учреждение были госпитализированы 6-летний мальчик и 7-летняя девочка с подозрением на отравление крысиным ядом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Vizu, A. Sdobnikov Яд

По предварительной информации, дети, находясь в одном из дошкольных образовательных учреждении Волжского района, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус.

Следственными органами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе природы вещества, которое могло вызвать отравление.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Жизни детей в настоящее время ничего не угрожает.