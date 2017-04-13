Оренбург, 13 апреля, 2017, 16:21 — ИА Регнум.



Наталья Хомутова ИА REGNUM Пришло тепло, снег растаял, живность нежится на солнышке

В Оренбурге моют, чистят и подметают. После зимы областной центр приводят в порядок. С 1 апреля объявлен месячник озеленения и благоустройства. Практически же уборка началась во второй декаде месяца, когда почти все снежные сугробы растаяли.

ИА REGNUM Самоочищение: на Урале ледоход

Начаты работы по очистке дорожных покрытий от грязи, ведутся работы по сбору мусора по газонам и придорожным территориям.

ИА REGNUM Часть пешеходной улицы уже в порядке

Главная улица города — Советская — выглядит чистой и ухоженной. Если 11 апреля возле дома № 31 валялись пустые бутылки, разбросанные нерадивыми горожанами, а еще не пробудившееся от зимы дерево было «украшено» целлофановыми пакетами, то 11 апреля (ко Дню Космонавтики) коммунальщики облагородили место.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Работы на ул. Советской

В городе точечно можно встретить работников в оранжевых жилетах со светоотражающими полосами. 11 апреля, например, коммунальщики трудились возле набережной. Примечательно, что тротуары подметали в основном женщины.

ИА REGNUM Небольшой отдых

ИА REGNUM В процессе уборки

Наталья Хомутова ИА REGNUM В ожидании мусороуборочной машины

На пересечении улиц Кирова и 9 Января мужчина отмывал светофор.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Светофор тоже должен быть чистым

В сквере им. Ленина идут работы по обустройству территории летнего кафе.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Работа по благоустройству в сквере кипит

Во второй половине дня 12 апреля помывка моста через Урал (в районе Кузнечного) вызвала небольшую пробку. Однако автомобилисты отнеслись к этому с пониманием. Всем хочется жить в чистом городе.

ИА REGNUM Первая половина дня. В течение дня мусором должны заполняться урны, а не городские улицы

Наталья Хомутова ИА REGNUM Безобразие до уборки

Наталья Хомутова ИА REGNUM После уборки

В историческом ядре коммунальщики взялись за деревья: удаляют старые ветки. Запланированы работы по подготовке почв под посадку цветов, расконсервированию и подготовке поливных систем, омолаживающей обрезке зеленых насаждений в 67 садах, парках и скверах.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Коммунальщик на большом фронте работ

Наталья Хомутова ИА REGNUM Тщательный осмотр местности

Вместе с тем стоит отметить, что активность по благоустройству пока только набирает обороты. Генеральная уборка вступит трижды в главную фазу — в дни субботников. В рамках весеннего месячника 14 апреля пройдут районные субботники, 21 апреля — городской субботник, 28 апреля — окружные субботники.

В месячнике и субботниках в Южном округе запланировано участие около 2 тыс. предприятий и организаций округа, более 80 тыс. человек. Запланировано привлечение около 550 единиц автотранспорта и механизмов.

В Северном округе в весеннем месячнике и субботниках планируется участие более 600 предприятий и организаций округа, около 22 тыс. человек. Планируется привлечь более 100 единиц автотранспорта и спецтехники.

Между тем город расцветает на глазах. Люди с приходом теплых солнечных дней стали улыбчивее. На главной пешеходной артерии стало многолюднее.

ИА REGNUM Улицы становятся многолюдными

Наталья Хомутова ИА REGNUM Весна. Город наполняют добрые отношения и высокие чувства

Наталья Хомутова ИА REGNUM В считанные дни проклюнулись тюльпаны