Пробуждение от спячки: Оренбург моют и благоустраивают — фоторепортаж
Оренбург, 13 апреля, 2017, 16:21 — ИА Регнум.
В Оренбурге моют, чистят и подметают. После зимы областной центр приводят в порядок. С 1 апреля объявлен месячник озеленения и благоустройства. Практически же уборка началась во второй декаде месяца, когда почти все снежные сугробы растаяли.
Начаты работы по очистке дорожных покрытий от грязи, ведутся работы по сбору мусора по газонам и придорожным территориям.
Главная улица города — Советская — выглядит чистой и ухоженной. Если 11 апреля возле дома № 31 валялись пустые бутылки, разбросанные нерадивыми горожанами, а еще не пробудившееся от зимы дерево было «украшено» целлофановыми пакетами, то 11 апреля (ко Дню Космонавтики) коммунальщики облагородили место.
В городе точечно можно встретить работников в оранжевых жилетах со светоотражающими полосами. 11 апреля, например, коммунальщики трудились возле набережной. Примечательно, что тротуары подметали в основном женщины.
На пересечении улиц Кирова и 9 Января мужчина отмывал светофор.
В сквере им. Ленина идут работы по обустройству территории летнего кафе.
Во второй половине дня 12 апреля помывка моста через Урал (в районе Кузнечного) вызвала небольшую пробку. Однако автомобилисты отнеслись к этому с пониманием. Всем хочется жить в чистом городе.
В историческом ядре коммунальщики взялись за деревья: удаляют старые ветки. Запланированы работы по подготовке почв под посадку цветов, расконсервированию и подготовке поливных систем, омолаживающей обрезке зеленых насаждений в 67 садах, парках и скверах.
Вместе с тем стоит отметить, что активность по благоустройству пока только набирает обороты. Генеральная уборка вступит трижды в главную фазу — в дни субботников. В рамках весеннего месячника 14 апреля пройдут районные субботники, 21 апреля — городской субботник, 28 апреля — окружные субботники.
В месячнике и субботниках в Южном округе запланировано участие около 2 тыс. предприятий и организаций округа, более 80 тыс. человек. Запланировано привлечение около 550 единиц автотранспорта и механизмов.
В Северном округе в весеннем месячнике и субботниках планируется участие более 600 предприятий и организаций округа, около 22 тыс. человек. Планируется привлечь более 100 единиц автотранспорта и спецтехники.
Между тем город расцветает на глазах. Люди с приходом теплых солнечных дней стали улыбчивее. На главной пешеходной артерии стало многолюднее.