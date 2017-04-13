Севастополь, 13 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Севастополе обнародован проект Генерального плана города. Публичные слушания по обсуждению проекта пройдут до 12 мая во всех муниципалитетах. Об этом на заседании в законодательном собрании заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото с сайта мэрии Севатополя Генплан Севастополя

«В рамках экспозиции я и наши специалисты будут находиться рядом со стендами, и объяснять, как следует понимать этот документ», — сказал Моложавенко.

Он акцентировал внимание на том, что Генплан Севастополя носит декларативный характер и не стоит рассматривать обозначенные на нём территории как непосредственное ущемление прав кого-либо из граждан. Чиновник отметил, что в настоящее время разработчиками корректируются положения генплана по поступившим замечаниям.

Размещение экспозиции демонстрационных материалов проекта Генерального плана состоится за неделю до слушаний в каждом из 10 муниципальных образований Севастополя. Жителям будут представлены природно-экологический каркас, транспортная схема, детальный план всех территорий муниципального образования, план территории Балаклавы, схема размещения социальной инфраструктуры.

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Разработчики Генплана Севастополя предлагают перенести «Севморзавод»

Напомним, разработка генплана Севастополя включена в Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Разработчиком определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы». Общая сумма контракта — 49,5 миллиона рублей, 15 из которых подрядчик получил в качестве аванса.

До момента утверждения нового документа, приблизительно летом этого года, в Севастополе действует Генплан 2005 года.