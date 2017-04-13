Севастополь, 13 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Гагаринский районный суд Севастополя признал виновным 32-летнего мужчину в покушении на убийство 12-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ по городу Севастополю 13 апреля.

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Следствием установлено, что у жителя дома периодически происходили конфликты на бытовой почве с соседями, проживающими в квартире сверху.

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По материалам дела, днем 20 июля 2016 года, услышав, как открывается соседская дверь, мужчина вооружился молотком и вышел на лестничную площадку. Там он встретил 12-летнюю девочку и нанес ей несколько ударов молотком по голове.

Ребенку удалось выбежать на улицу, где прохожие оказали ей первую помощь и вызвали медиков.

Дело слушалось в Гагаринском районом суде. Служители Фемиды признали мужчину виновным. Приговором злоумышленнику назначено наказание — 9,5 лет колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.