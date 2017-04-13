Луганск, 13 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Солдату ВСУ прострелили ногу во время потасовки на складе боеприпасов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, инцидент произошел во время получения украинскими солдатами 53-й бригады боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Артемовск.

Поскольку у прибывших военных не оказалось документов, руководство арсенала отказалось выдавать силовикам боеприпасы, сказал Марочко.

«На данной почве возник конфликт, в результате которого один из военнослужащих бригады получил пулевое ранение в ногу», — говорит подполковник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают очень низкую дисциплину в украинской армии, из-за чего часто случаются дезертирства, самоубийства, непредумышленные убийства сослуживцев, несчастные случаи с летальным исходом.

Бывший помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов заявлял, что командиры ВСУ уже не могут поддерживать дисциплину в подразделениях. По его словам, разложение украинской армии приобрело катастрофических размах.

Спикер ЛНР также заявлял, что у солдат ВСУ крайне низкое морально-психологическое состояние.

Напомним, сегодня украинские военные заявили, что один из солдат ВСУ по неосторожности застрелил другого военнослужащего.

Ранее украинский силовик, находясь под воздействием алкоголя, обстрелял из автомата своих сослуживцев, в результате погибло семь человек.