Сочи, Краснодарский край, 13 апреля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. По словам очевидцев, 12 апреля в реку Псахе произошел сброс канализации. Источник — маленький ручей, уходящий далеко в частный сектор, бегущий с горы.

Фото размещено в группе «Типичный Сочи» автор Макс Копысов Река Псахе

«Барановка, в 200 метрах от места где было сделано фото, находится частный сектор и ресторан «дудук». Прорвало котлован заполненный отходами локальных очистных сооружений. Вероятно кто-то сливал их туда регулярно. Жители Сочи задыхались от запаха, исходящего от реки Псахе весь день. Сочинцы и отдыхающие бежали прочь не только от реки, но и с соседних пляжей. Прибрежная морская вода была очень мутная и ужасно пахла (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — пишут пользователи группы «Типичный Сочи».

По их словам, местные жители звонили в СЭС, откуда их направили в Роспотребнадзор.

«Администрация города никак не комментирует данное происшествие на своём сайте и не даёт комментариев в СМИ. Исходя из этого можно сделать вывод, что для Сочи это в порядке вещей. Это нормально. Сегодня всё вытекло в море, а завтра про это забудут (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — говорится в сообщении на сайте группы.

Vk.com Скрин страницы в соцсети

Сегодня, 13 апреля, разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко. Расследованием обстоятельств произошедшего займется специально созданная краевым министерством ТЭК и ЖКХ комиссия.

«Это уже какой-то беспредел! Ситуация в сфере ЖКХ и до этого у нас была не самой лучшей. Но последние события показали, что она попросту неуправляема», — возмутился глава региона.

Он напомнил, что до начала курортного сезона остается совсем немного, поэтому необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. Виновных глава региона потребовал наказать, вплоть до увольнения. Также край будет инициировать возбуждение уголовного дела в отношении «Сочиводоканала».

Как доложил Андрей Алексеенко, письма с просьбой немедленно разобраться в ситуации уже направлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Между тем жалобы в соцсети на загрязнение реки не прекращаются. Очевидцы говорят о том, что «сброс в реку Псахе продолжается».

«Река опять черная. На месте сброса работает техника. Пожилой мужчина говорит что действует по указанию администрации. Закапывают перешеек, что бы предотвратить дальнейший сброс. И все было бы неплохо, кроме того что решение это временное. Мое мнение, по хорошему нужно выкачать всю эту грязь и засыпать котлован. Иначе через какое то время он опять наполниться дождевой водой и история повторится (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», пишет один из пользователей группы «Типичный Сочи».

Добавим, что это не единственные «сюрпризы», которые ждут туристов, пожелавших приехать в олимпийскую столицу. 12 апреля в акватории Сочи был обнаружен фрагмент трубы глубоководного выпуска. Видео с дрейфующей трубой около 30−40 метров длиной очевидцы разместили в соцсетях. Находка очень похожа на 200-метровую трубу, которая уже второй месяц лежит на пляже Имеретинской бухты, сообщает сочинское издание «Макс портал». Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в городе Сочи из-за сильного шторма оторвался 200-метровый кусок полиэтиленовой трубы глубоководного выпуска сточных вод.

На восстановительные работы было решено выделить 70 миллионов рублей, однако эти работы до сих пор не проведены. Старая труба так и лежит на пляже, а новая пока лишь «заказана», пишет издание «Югаполис».