Киров, 13 апреля, 2017, 15:29 — ИА Регнум.

В Кирове на стройке упал башенный кран. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, машинист крана в это время находился в кабине. После ЧП он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Centurion198 Башенный кран

По факту падения проводится доследственная проверка.

Кроме машиниста иных пострадавших нет. Строения и автомобили, находящиеся в непосредственной близости от места падения, не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления, а также следователи-криминалисты.

По данному факту следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.