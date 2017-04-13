Пекин, 13 апреля, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В сети появились первые эскизы последней разработки немецкого автопроизводителя Volkswagen. Электромобиль повышенной проходимости, официальное название которого до сих пор не раскрывается, будет представлен публике в конце апреля в рамках Международной автовыставки в Шанхае.

Pixabay.com Эмблема Volkswagen

По неподтвержденным данным, новинка от Volkswagen получит полный привод и солнечные батареи, которые смогут подзаряжать аккумуляторы авто. Согласно заявлению производителя, автономность хода новинки составит не менее 300 км, пишет «Тайпин цичэ».

Другие характеристики нового электромобиля до сих пор не раскрываются. Ранее Volkswagen Group сообщила о планах вывести на рынок около 30 моделей электромобилей. Развитие сегмента электрокаров рассматривается компанией как крупнейший поворот в истории Volkswagen.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский концерн Jeep выложил в сеть первые эскизы своей последней разработки — городского кроссовера Yuntu, что в переводе с китайского означает «облачная карта».