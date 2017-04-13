Обнинск, Калужская область, 13 апреля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Контракт на сумму 250 млн рублей на производство гражданской продукции для космической отрасли подписали Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина и НПО им. С.А. Лавочкина. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

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По его словам, подписанный контракт предусматривает участие ОНПП «Технология» в международном проекте ЭкзоМарс-2020. Ученые и производственники обнинского предприятия примут участие в изготовлении композитных элементов десантного модуля и поверхностную платформу для доставки марсохода на поверхность Марса в 2020 году.

По условиям соглашения, предприятие в Обнинске выпустит четыре комплекта конструкций, первый из которых предназначен для отработки технологий, два следующих — для динамических и тепловых испытаний. Лётный экземпляр будет поставлен заказчику в 2018 году. Также для проекта ЭкзоМарс-2020 «Технология» изготовит панели терморегулирования для обеспечения требуемого теплового режима работы аппаратуры.

«В текущем году портфель заказов нашего предприятия для космической отрасли сформирован на сумму 630 млн рублей. Мы планируем изготовить более 300 изделий, предназначенных для комплектации космических аппаратов», — заявил Андрей Силкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году планируется доставка на Марс отечественной посадочной платформы с европейским марсоходом. После посадки марсохода начнётся шестимесячная программу исследований, затем он останется работать как долгоживущая автономная научная станция.

На борту планируют установить полный комплекс научной аппаратуры для изучения состава и свойств марсианской поверхности. Планируется, что марсоход сможет преодолевать до 70 метров пути за марсианские сутки. Продолжительность работы аппарата — около семи месяцев, пройти он должен не менее 4 км.