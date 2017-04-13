Липецк, 13 апреля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Подготовка к летней оздоровительной кампании активно ведется в Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Admlip.ru Оздоровительный лагерь в Липецкой области

По данным регионального управления образования и науки, первые смены планируется открыть в начале июня, в соответствии с погодными условиями. Сейчас завершается прием заявок, а руководители лагерей приступили к работе по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений отдыха и оздоровления детей, реконструкции зданий и сооружений, укреплению их материально-технической базы, разработке общеразвивающих программ, подбору и подготовки кадров.

Для подготовки вожатых управление образования и науки области проведет традиционную акцию «Навстречу лету», которая будет проходить с 19 по 21 мая на базе ДОЛ «Ёлочка» и «Чайка». В рамках акции состоятся инструктивно-методические сборы по подготовке вожатых и инструкторов по физкультуре с участием 200 педагогических работников и студентов из четырех организаций профессионального образования Липецкой области.

В период летних каникул в детских оздоровительных лагерях смогут побывать более 45 тысяч человек, в том числе 2800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в течение 2017 года на территории области организованными формами отдыха планируется охватить более 96,3 тысяч детей.

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании 2017 года составит более 560 млн рублей. «Разнообразный и содержательный летний отдых запомнится ребятам надолго. Кроме того, на протяжении ряда лет мы видим выраженный оздоровительный эффект», — считает глава региона Олег Королев.