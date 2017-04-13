Ярославль, 13 апреля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. К ярославскому субботнику, который проходит 13 апреля, в православный Чистый четверг, присоединились персоны из мира поп-музыки: певец Стас Костюшкин и бывшая участница группы «Мираж» Наталья Гулькина. Об этом сообщает корреспондент ИА. Ожидается, что всего в субботнике примут участие более 50 тысяч ярославцев. Во всех районах города оборудованы площадки для выдачи инвентаря, работает полевая кухня.

Фото страницы Вячеслава Гаврилова в Facebook Наталья Гулькина и заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов

Поскольку субботник проходит в рабочий день, активное участие в нем принимают муниципальные работники, работники муниципальных предприятий и учреждений. В преддверии выборов депутатов муниципалитета большую активность проявляют и действующие народные избранники, активисты «Единой России». В парке на Даманском острове установлено скворечное дерево, которое станет арт-объектом и «коттеджным поселком» для птиц одновременно.

Для пользователей соцсетей мэрия Ярославля подготовила фотоконкурс. Им предложили запечатлеть процесс уборки на фото и выложить снимок в группе «Ярсубботник» в социальных сетях «Вконтакте» или Facebook с хэштегом #Ярсубботник. Актеры Волковского театра устроили необычный субботник в Первомайском бульваре.

Ярославцы занимаются не только уборкой территории, но и высадкой деревьев. В частности, в рамках акции «Растем вместе» ученики школы № 89 Фрунзенского района посадили деревья и установили именные таблички.

На субботнике на проспекте Фрунзе, 35 было посажено около 450 деревьев, установлены новые лавочки и урны. Также перед субботником здесь были отремонтированы детские площадки. В этот двор приехал мэр Ярославля Владимир Слепцов, многие руководители мэрии, а также Стас Костюшкин и Наталья Гулькина. Уборка проводилась силами сотрудников компании «Транснефть», студентами, активистами «Единой России», управляющей компании «ПИК-комфорт». Для участников субботника здесь были организованы концерт, детская анимация, полевая кухня, развернуты надувные батуты для детей. Ожидалось, что в этом субботнике примет участие и врио губернатора области Дмитрий Миронов, однако он отправился инспектировать строительство школы в Туношне.