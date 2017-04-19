Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 апреля в газетах появилось воззвание Временного правительства подписываться на «Заем Свободы». Гражданам предлагалось вложиться в облигации на срок в 49 лет, под 5% годовых (крайний срок оплаты — 2001 год). Под обращением стояли подписи всех министров.

А. Зеленский. «Сейте доброе семя, подписывайтесь на заем свободы»

«Всем известно и всем видно, каких огромных расходов требует ведение войны, небывалой по количеству вооруженных сил, по протяжению фронтов и неслыханной по напряжению боевой энергии и чрезвычайно широкому применению в боевом деле различных технических средств. На ведение войны Россия, как и другие воюющие государства, израсходовала весьма большие денежные средства. С начала войны и по 1 апреля т. г. на нужды войны Государственным казначейством было всего ассигновано 32 604 102 414 руб. Военные расходы росли с каждым месяцем. В 1914 г. суточный расход на войну немного превышал 9 млн руб., в 1915 г. суточный расход поднялся уже до 24 млн руб., и в 1916 г. он возрос почти до 40 млн руб. Удорожание войны сделалось особенно заметным со второй половины прошлого года. В первой четверти 1916 г. суточный расход составлял еще около 32 млн руб., но в последней он уже поднялся до 52 млн руб., грозя дальнейшим повышением в будущем.

Если предположить, что в течение 1917 г. военные расходы в среднем составят около 55 млн руб. в день, то год войны обойдется в 20 млрд руб. Если же к этой цифре предполагаемого расхода прибавить расход за время с начала войны и до 1 января т. г. (25 млрд), то к началу будущего года военные расходы приблизительно составят 45 млрд руб.

Государство заключало долгосрочные займы, учитывало обязательства казначейства в Государственном банке и на открытом рынке и прибегало к кредиту в иностранных государствах. С начала войны и до начала марта 1917 г. от всех кредитных операций было выручено 26 404 млн руб., из коих на иностранных рынках (в Англии, Франции, Японии, Америке и Италии) было получено 6593 млн руб. Если к сумме задолженности, вызванной войной, прибавить сумму государственного долга, бывшего в наличности к началу войны, то общая сумма долга России к 1 марта т. г. составит около 35 млрд руб.

Считая среднюю оплату этого долга по 5%, можно заключить, что годовой расход по оплате процентов долга в 35 млрд составит 1750 млн руб.

Другим весьма важным последствием войны является чрезвычайное увеличение количества кредитных билетов, находящихся в обращении. Когда начиналась война, кредитных билетов было в обращении на 1633 млн руб. К 1 января 1915 г. их было на 2946 млн, к 1 января 1916 г. — 5616 млн и к 1 января 1917 г. — на… [пропуск в проекте обращения — ИА REGNUM] млн руб. К моменту падения старого строя кредитных билетов в обращении было уже на 9949 млн руб. С 1 же марта т. г., но и 8 апреля новых кредитных билетов выпущено в обращение на 1204 млн руб., так что к 8 апреля всех билетов в обращении насчитывается на 11 153 млн руб. Нельзя не обратить внимания на весьма быстрое увеличение новых бумажных рублей при новом строе: в среднем выводе на каждый день нового строя приходится около 30 млн вновь выпускаемых кредитных билетов. Это обстоятельство в значительной мере объясняется тем, что последний военный заем старого режима успеха не имел. И это же обстоятельство побудило Временное правительство как можно скорее приступить к выпуску «Займа свободы», так как только путем успешного займа можно сократить печальную и грозящую России необходимость усиленного выпуска новых бумажных рублей.

Е.С. Кругликова. Продал хлеб – купил заем

Необычайное увеличение государственной задолженности ставит большую задачу перед обыкновенным бюджетом: нужно в нормальных доходных источниках найти средства для оплаты сильно возросших расходов по долгу. Временное правительство уже заявило о том, что в России никогда не будет продаваться водка и другие крепкие напитки. Потому государственный бюджет навсегда лишается питейного дохода, до войны составлявшего весьма значительную часть податного дохода. Но несмотря на этот отказ, государственный бюджет быстро оправился от сильного потрясения, и в настоящее время бюджетная брешь заполнена с избытком. В 1916 г. доходы нормального бюджета, по предварительным данным, составили 4140 млн. руб., а расходы, не считая военных, — 3139 млн.

Таким образом, бюджет прошлого года дал превышение доходов над расходами приблизительно в 1 млрд руб., что лучше слов свидетельствует о том, что в своей основе русские государственные финансы покоятся на здоровом основании. Но этот лишний миллиард нормальных доходов не может быть обращен непосредственно на нужды войны, так как расходы по оплате сильно возросших долгов, вероятно, поглотят весь этот миллиард.

Самая серьезная опасность заключается в необходимости до конца войны продолжать выпуск бумажных денег, что роняет покупательную силу рубля и тем самым ведет к удорожанию войны и к ухудшению общих условий народнохозяйственной жизни. Расстройство денежного обращения грозит государственному хозяйству, так как государство за все должно платить повышенные цены, а казна получает от податей и своих предприятий прежнее количество рублей, но в значительной мере потерявших свою покупательную силу. На этой почве нормальный бюджет легко может сделаться дефицитным…»

В тот же день, 6 апреля, состоялось совещание представителей общественных организаций о «Займе Свободы» под председательством Родзянко. Присутствовали министры Терещенко, Шингарев и Мануйлов. Терещенко ознакомил собрание с условиями Займа и осветил его значение.

Государственный банк предлагал специальные ссуды для подписки на заем: за облигацию в 100 рублей достаточно было заплатить 10 рублей, а еще 75 — внести до июля 1918 года. При этом подписная цена облигаций была установлена в 85%, так что за 100-рублевую облигацию нужно было заплатить только 85 рублей. Также заем можно было оплачивать некоторыми другими облигациями казначейства.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Заем свободы»

Большевики осудили Заем, запретили издавать воззвание в своей прессе, а в дальнейшем — распространяли листовки и вели агитацию против подписки на него.

В Газете «Правда» 6 апреля была напечатана статья Ленина «Два мира», направленная против клеветы буржуазной прессы, обвиняющей русских политэмигрантов в связях с Германией:

«Газеты капиталистов, вроде «Речи» и «Нового Времени», напечатали статьи против нашего проезда через Германию с темными намеками насчет того, не помогают ли приехавшие германским империалистам.

Газета «Известия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» печатает полностью доклад, напечатанный вчера в газете «Правде» и представленный в первый же день после приезда Исполнительному комитету Совета р. и с. депутатов; кроме доклада «Известия» печатают еще постановление Исполнительного комитета. Это постановление редакция «Известий Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» передает так:

«Исполнительный комитет, заслушав доклад тов. Зурабова и Зиновьева, постановил немедленно обратиться к Временному правительству и принять меры к немедленному пропуску всех эмигрантов в Россию, независимо от их политических взглядов и отношения к войне. О результатах переговоров с правительством мы сообщим в ближайшие дни. Ред.»

Вот вам маленькая, — очень маленькая, но очень характерная, — картинка двух миров. Мир капиталистов, «Речи», «Русской Воли», «Нового Времени», грязные намеки, подлые инсинуации против социалистов — мир революционной демократии, рабочих и солдатских депутатов, который в спокойной, выдержанной, достойной форме постановил «принять меры». Меры к чему? К тому, чего не исполнило Временное правительство!

Разве это не равняется выносу порицания Временному правительству?

И разве это не заслуженное порицание?

Заметьте, что Исполнительный комитет принял свою резолюцию, зная о политических разногласиях большевиков с ним. Для капиталистов это был бы повод к инсинуациям. Человеческое достоинство, — этого в мире капиталистов искать нечего».

Раздача газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»

Московский Комитет большевиков 6 апреля постановил создать к 22 апреля, дню рабочей печати, Всероссийский фонд этой печати. После чего обратиться ко всем товарищам, и в особенности, ко всем редакциям партийных, профессиональных, советских и других рабочих органов, с предложением учредить Центральный для всей России музей рабочей печати, в котором должны находиться все пролетарские издания как для непосредственно практических целей, так и для истории рабочего движения.

6 апреля в Гельсингфорсе возобновились работы в предприятиях металлообрабатывающей промышленности, так как предприниматели удовлетворили требование рабочих о введении восьмичасового рабочего дня.

В Петербурге в Николаевском зале Городской Думы 6 апреля состоялось первое собрание Всероссийской конференции железнодорожных служащих и рабочих, на котором присутствовал 201 представитель от 32 железных дорог, 26 организаций и железнодорожной комиссии при Петроградском Совете. Главной ее задачей являлась организация Всероссийского железнодорожного союза.

Состоялось торжественное возобновление деятельности Вольного Экономического Общества. Заседание открылось речью президента Общества Николая Чайковского, который в кратких словах приветствовал возобновление столь неожиданно прерванной работы Общества и указал, что главное внимание Общества должно быть обращено на вопросы: финансовый и земельный.

Николай Васильевич Чайковский

На Московском Областном Съезде Учительского Союза 6 апреля была принята резолюция о будущем народного образования. В ней выдвигался ряд требований.

«1) Самоуправление и самоопределение школ всех национальностей на всех их ступенях, с широким проведением выборного начала.

2) Свобода преподавания.

3) Факультативное преподавание вероучения, исповедуемого в данной местности, при чем родителям предоставляется право освобождать своих детей от посещения уроков религии.

4) Уничтожение ограничений, привилегий в области образования, связанных с национальностью, вероисповеданием и сословностью.

5) Преподавание на родном языке, с обеспечением прав меньшинства.

6) Единство и преемственность школ всех типов.

7) Всеобщее обязательное начальное обучение.

8) Бесплатное образование на всех ступенях и обеспечение действительной общедоступности обучения.

9) Отмена служебных прав и преимуществ, связанных с получением дипломов и свидетельств.

10) Свобода частной инициативы в деле образования.

11) Явочный порядок открытия учебных заведений и образовательных учреждений.

12) Передача народного образования органам местного самоуправления.

13) Широкое развитие дошкольного и внешкольного образования.

14) Допущение совместного обучения обоих полов в школах всех ступеней.

15). Поднятие культурного уровня, улучшение материального положения и обеспечение правовой свободы личности учителя».

Временное правительство 6 апреля приняло предложение министра торговли и промышленности по вопросу об ограничении на время войны предпринимательской прибыли в торгово-промышленных предприятиях и поручило министру финансов выработать, по соглашению с министром торговли и промышленности, главные основания ограничения предпринимательской прибыли и внести эти предположения на рассмотрение правительства.

Также Временное правительство постановило упразднить должность Московского генерал-губернатора и состоящую при нем канцелярию.

Наводнение в Киеве. 1917 год

«Петроградская газета» сообщает о наводнении в Киеве 6 апреля:

«Киев, 6 апреля. Вода в Днепре поднялась на 4 сажени. Затоплен Труханов остров и вся предмостная слободка, где вода доходила до окон двух этажей. Затопляется Подол; сообщение здесь происходит на лодках. Застигнутые ночью стремительным наводнением некоторые жители слободки Труханова острова спаслись вместе с детьми спасательными станциями. Несколько лодок опрокинулось с людьми; большинство спасено, некоторые до прибытия помощи утонули.

Сегодня ночью во время разыгравшейся бури с причалов сорвало много барж и пароходов, стоявших у Цепного моста. Несколько барж столкнулись с пассажирским пароходом, который получил повреждения и едва не затонул вместе с пассажирами. Во время столкновения с палубы парохода упало в воду много пассажиров; большинство их спасено матросами спасательной станции; несколько утонуло. Случай столкновения пароходов с барками отмечены также в других местах и сопровождались человеческими жертвами. Матросы спасательной станции работают без смены и отдыха; значительную помощь им оказывают понтонеры.

Военными властями командированы в район Подола все свободные грузовики для вывоза имущества пострадавших.

Киев, 6 апреля. Разлив обратился в настоящее бедствие, разрушено и унесено много построек, береговых приспособлений, судов, плотов и пристаней. Многие дома, окруженные водой, размыты и повалены. Скрылась под водой огромная площадь киевской гавани, где устроено много различных складов. Затоплено несколько десятков улиц, целые кварталы оказались изолированными. Точных сведений о жертвах наводнения нет. Спасательные станции сами подверглись бедствиям.

Быстрое поднятие воды в Днепре угрожает электрической станции. Принимаются экстренные меры.

В помощь пострадавшим от наводнения на киевском берегу командированы в распоряжение начальника милиции 750 солдат, реквизированы около 350 лодок. На Трухановом острове вода подошла уже к чердакам жилищ, туда командированы пароходы, которые спасают и перевозят на киевский берег всех пострадавших.

Кроме того, сильным снегопадом повреждены электрические и телефонные провода. На телефонной станции зарегистрировано около 3000 повреждений».

Справка ИА REGNUM :

Императорское Вольное экономическое общество — первая общественная организация в России, учрежденная в 1765 году. Ставило своей целью изучение земледелия, сбор статистики, распространение полезных для сельского хозяйства сведений. Из-за либеральных взглядов его членов, царская власть фактически запретила деятельность общества в 1915 году.

Николай Чайковский — русский революционер, эсер, призывал к единению всех классов для победы в войне. Работал во Всероссийском союзе городов. Депутат Петроградского Совета, организатор первого всероссийского съезда крестьянских депутатов. Член Вольного экономического общества.