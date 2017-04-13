Глава МЭР заявил о снижении экономического роста при текущем курсе рубля
Москва, 13 апреля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства РФ заявил, что при текущем курсе рубля будет быстрее снижаться инфляция, однако замедлится экономический рост.
«Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля», — сказал Орешкин.
Говоря об оценке ситуации при сохранении текущих условий, Орешкин заявил о замедлении темпов экономического роста уже к середине 2017 года. Темпы инфляции при этом к концу 2017 года замедлятся до отметки в 3,8%.
В базовом сценарии МЭР ожидает доллар до 68 руб. в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель и ослабление рубля до уровня около 62 руб. при сохранении цен на нефть на текущем уровне.
Рост ВВП по прогнозу ведомства в 2017 году составит 2%.
Ранее глава МЭР заявил, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63−64 рублей, а к концу года — до 68 рублей.