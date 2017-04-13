Москва, 13 апреля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства РФ заявил, что при текущем курсе рубля будет быстрее снижаться инфляция, однако замедлится экономический рост.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля», — сказал Орешкин.

Говоря об оценке ситуации при сохранении текущих условий, Орешкин заявил о замедлении темпов экономического роста уже к середине 2017 года. Темпы инфляции при этом к концу 2017 года замедлятся до отметки в 3,8%.

В базовом сценарии МЭР ожидает доллар до 68 руб. в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель и ослабление рубля до уровня около 62 руб. при сохранении цен на нефть на текущем уровне.

Рост ВВП по прогнозу ведомства в 2017 году составит 2%.

Ранее глава МЭР заявил, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63−64 рублей, а к концу года — до 68 рублей.